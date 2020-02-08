На границе задержан Григорий Костусев
Главу партии БНФ задержали на погранпереходе «Новая Гута»
Главу партии БНФ Григория Костусева сегодня задержали на пограничном переходе «Новая Гута». Он возвращался из Украины, где принимал участие в международной конференции. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила сопредседатель движения солидарности «Разам» Алена Толстая. Григорий Костусев подтвердил TUT.BY информацию о своем задержании, пишет tut.by
Среди задержанных также оказались активисты Игорь Ляльков и Сергей Сентюров.
По словам Алены Толстой, поводом для задержания могла стать найденная в машине программа Бандеровских чтений, которые сегодня проходили в Киевсовете.
Как рассказал TUT.BY Григорий Костусев, машину, на которой он возвращался из Украины вместе с другими активистами, на границе сначала осмотрели пограничники и сказали, что автомобиль и все пассажиры задержаны. Их передали сотрудникам таможни, которые под конвоем завезли машину в бокс на осмотр.
— У памяшканні мытні мы сядзім ужо амаль тры гадзіны. Замначальніка мытні сказаў, што знойдзеныя праграмкі Бандэраўскіх чытанняў адправілі на экспертызу ў Гомель. Якая экспертыза і што там будуць правяраць, ён не сказаў, слова «экстрэмізм» ад яго не гучала, — пояснил Костусев.
Автомобиль сотрудники таможни досмотрели и передали задержанным акт осмотра. В нем описаны все печатные материалы, найденные в машине: брошюры, несколько заявлений движения солидарности «Разам», резолюция митинга, прошедшего в Минске 8 декабря прошлого года.
«Никаких иных товаров в ходе досмотра, в том числе товаров, запрещенных и (или) ограниченных в перемещении через таможенную границу ЕАЭС, не выявлено», — сказано в акте досмотра.
— Што будзе далей, нам не сказалі. Мы чакаем, — сказал Костусев.
22:06 08/02/2020
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