До чего договорились руководители Беларуси и России 7 февраля?

Дракохруст: В Сочи состоялись белорусско-российские переговоры на высшем уровне. Их результаты озвучил первый заместитель главы администрации России Дмитрий Козак. По его словам, они следующие:





- Беларусь и Россия продолжат переговоры об интеграции;





- сохранятся прошлогодние условия поставки газа.





- условия регулирования нефтяной отрасли РФ не будут изменены, скидки на цену для Беларуси не будет, правительство будет способствовать поставкам нефти в Беларусь.

Как вы оцениваете эти результаты?

Не поражение и не победа





Цыганков: Пока, мягко говоря, Беларусь не добилась всего того, чего хотела. Прежде всего, это касается цены на нефть, той самой премии российским нефтяным компания, против которой борется Александр Лукашенко.





То, что цена на газ остается прошлогодней - это не поражение белорусской стороны. Хотя и не победа. Были нереалистичные заявления о желании снизить цену, которая сейчас 127 долларов за тысячу кубометров.





По нефти можно констатировать, что белорусская сторона получила примерно то же, что предлагалось Россией в декабре.





Дракохруст: Перед поездкой в Сочи Лукашенко объяснял, что на спотовом рынке цена газа - 120 долларов за тысячу кубометров. По словам Лукашенко это меньше, чем предлагает Россия. Хотя не факт, что цена на спотовом рынке 120 долларов - все время.





С другой стороны, в конце 2019 года подписали соглашение о цене на газ только на 2 месяца. Теперь якобы до конца года. Это хорошо или плохо?





И подобная ситуация с нефтью. Козак рассказывает, что в России в нефтяной отрасли все такое рыночное, вроде власти ни во что вмешиваются. Но премия - это не совсем рыночное понятие.





Стоит также вспомнить заявления Лукашенко, что Россия предлагает нефть по цене выше всемирную.





Если это правда или в каком-то смысле правда, то есть не совсем рыночное ценообразование. Так?





Карбалевич: Как я понял, в нефтяном вопросе белорусская сторона не смогла достичь существенного прогресса. Судя по всему, Беларуси эту премию платить или в размере 10 долларов или в размере даже 15 долларов, как говорил недавно Лукашенко.





Россия - монополист в поставках нефти в Беларусь. И тут рассчитывать на рыночные условия трудно. Монополист диктует. Так что по нефти белорусская сторона, скорее всего, проиграла. А по газу - если и не выиграла, то не проиграла. Россия хотела повысить цену, Лукашенко в интервью "Эху Москвы" говорил, что Путин предлагает цену 152 доллара за тысячу кубометров.





Непонятно, сохранится ли схема «перетаможки», за счет которой Беларусь получала компенсацию относительно высокой цены на газ.





Если Козак говорит об условиях 2019 года, то элементом этих условий была «перетаможка». Поэтому непонятно, что означает сохранение условий 2019 года.

Прощай, интеграция?

Дракохруст: Козак, говоря о результатах переговоров, очень слегка вспомнил интеграцию. В течение прошлого года этот вопрос, так казалось, был в центре двусторонних отношений, готовились многие «дорожные карты» интеграции, Лукашенко и тогдашний российский премьер Дмитрий Медведев сообщили о тайной 31-й «карте».





Сегодня Козак не говорил ни о каких карты, ни о степени их согласованности, ни о хотя бы о гипотетической дате подписания программы углубления интеграции. Кратко и холодно - стороны продолжат переговоры об интеграции.

Что это означает?

Цыганков: Это означает, что после всех событий 2019 года и начале 2020 года Москва убедилась, что всерьез продвинуть интеграцию с Лукашенко не получится. Последний рубеж был накануне 8 снежной. Все лето провозглашалось, что программа углубления интеграции будет торжественно принята в годовщину создания союзного государства.





Сейчас для Москвы интеграция является пугалом. Они понимают, что ни на какое серьезное углубление интеграции Минск не пойдет. Это остается риторической фигурой для обеих сторон. Москва говорит - мы же договаривались интегрироваться, а то мы вам не дадим экономические «пряники». А Минск отвечает - мы же интегрировались, вошли в ваш Евразийский союз, чтобы у нас были цены на энергоносители на уровне Смоленской области.





Эта вечный спор, что сначала - «кресла» или «деньги». Обе стороны уже понимают, что это остается исключительно для публики.





Я смотрю, как блогосферы реагирует на результаты сочинской встречи.





Российский телеграмму-канал Незыгар пишет - Лукашенко поехал домой формировать партизанские отряды. Это великодержавный канал, который оценивает с удовольствием то, что Лукашенко не дали скидок на нефть.





Белорусский аналитик Артем Шрайбман назвал в своем телеграмму-каналесочынски саммит «провалом». «Если это и был момент истины, то это конец старой модели дружбы и начало намного более прагматичных отношений», - написал Артем.





Я бы здесь с ним может и не согласился. Сколько лет говорят, что между Беларусью и Россией начинаются прагматичные отношения. А они все никак не начинаются.





Дракохруст: Валерий, тот холод и скромность, с которыми господин Козак говорил об интеграции - не означает ли это, что файл «углубления интеграции» просто закрыты? А взамен за это из Беларуси Москва будет требовать заплатить за белорусский независимость. Можно так сформулировать результат саммита?





Карбалевич: Файл может не закрыт, но подвешен. Я обратил внимание на то, что на переговорах не было премьеров. А именно премьеры Румас и Медведев были главными кураторами тех «дорожных карт» интеграции. В России новый премьер, ему, возможно, нужно войти в курс дел. Тем более, что в России сейчас серьезные перемены политического строя, поэтому, возможно, немного не до интеграции с Беларусью. Эта тема просто отложено в сторону.





Возможно, на этом этапе Минск и Москва решили ограничиться только теми вопросами, которые наиболее острые, то есть проблемами нефти и газа.





Мы можем констатировать, что экономическая поддержка Беларуси со стороны России сокращается. Это процесс растянут во времени. Об этом свидетельствует, например, тот факт. что цена на газ для Беларуси сохранятся на уровне 2019 года. То есть льготы для Беларуси ликвидируются не одномоментный.





Дракохруст: Виталий, мы согласились, что заявления господина Козака по поводу нефти были самыми сомнительными. А между тем именно поставки российской нефти стали для Беларуси с начала года самой болезненной точкой. Беларусь получила лишь четверть ее потребностей.





В чем смысл этого конфликта? Лукашенко мог принять российские условия еще в конце декабря. Но началось борьбу, появилось много разговоров об альтернативной нефть. Эта настойчивость Лукашенко, который отказался покупать российскую нефть с премией, дала белорусской стороне плоды?





Цыганков: Мне показалось, что заявление Козака довольно определенная. Из нее можно понять, что скидок для Беларуси по нефти не будет, так как нефтяные компании работают на рыночных условиях.





Премия для нефтяных компаний, о которой шел спор, не очень и большая - 10 долларов за тонну. Принципиально важны для Беларуси потери от налогового маневра.





Дракохруст: Потери от премии легко подсчитать. Если Беларусь покупает 24 млн тонн. нефти в год, то с премией 10 долларов Беларусь теряет 240 млн. долларов. Это немалые деньги, но на экономику они кардинально не влияют.





Цыганков: Да, потери от налогового маневра - это ключевая проблема. Попытки Минске получить компенсацию были напрасными. Поэтому Лукашенко и осталось только что бороться за эту несчастную премию.





Но я даже сомневаюсь, что ситуация с компенсацией за налоговый маневр изменилось бы, если бы Минск согласился на интеграцию. Что - Беларусь получила бы нефть по внутрироссийским ценам? Сомнительно. Я думаю, что Россия, ставя такую условие ( «углубление интеграции»), заранее понимала, что Минск отказаться.

Каша на воде для Беларуси

Дракохруст: А теперь к самому началу этой встречи. Там была такая злая подколки со стороны Путина в адрес Лукашенко. Между ними состоялся такой диалог:





«Кашку с утра ели?» - спросил Путин.





"Не на воде же», - ответил Лукашенко.





«Почему? Вкусно очень. Вы попробуйте, вам понравится», - сказал российский президент.





Это такой прогноз будущего белорусского экономики нарисовал Путин? Мол, придется ест кашку без масла или масла?





Карбалевич: Или это была заранее придумана Путиным, удалось ли экспромтом, но реплики очень символические. Такой намек, что если Россия сократит экономическую поддержку Беларуси, то белорусам придется есть кашу на воде.





Но вернемся к нефти. Кажется, что те потери, которые Беларусь понесла от резкого сокращения поставок нефти из России с начала года уже, возможно, оказались большими, чем потери от цены с премией. Члены правительства говорят, что в январе понизится валовой внутренний продукт.





Думаю дело не только в 10 долларах премии за тонну. Скорее, здесь был такой психологический конфликт между Лукашенко и Путиным.





И кроме того, возможно, белорусское руководство решило воспользоваться ситуацией, чтобы провести тестирование с поставками альтернативной нефти.





Важно было посмотреть, посчитать, будет ли вообще маржа при поставках нефти по мировым ценам. Ведь с завершением в России налогового маневра в 2024 году российская нефть будет продаваться Беларуси по мировым ценам.

Будет ли Беларусь покупать альтернативную нефть?

Дракохруст: Сейчас, после Сочи, белорусское руководство разговоры об альтернативной нефть будет потягивать? Или выдохнуть и скажут: с Россией договорились, цена российской нефти все равно ниже всемирную, будем жить как и раньше?





Карбалевич: Я думаю, небольшие порции альтернативной нефти будут поступать. Действительно, нужно диверсифицировать поставки и смотреть, какая логистика получается, можно ли рассчитывать на то, что когда закончится налоговый маневр в России и цена российской нефти будет на уровне мировой - есть ли резон Беларуси покупать такие большие объемы именно российской нефти. Полагаю, такое тестирование будет продолжаться и это правильно.





Цыганков: Поиск альтернативных путей, их технологическая и логистические обработка будут продолжаться. И из-за того, что российская нефть после завершения «налогового маневра» будет уже не настолько выгодна. Но и по политическим причинам, чтобы в момент очередных недоразумений с Россией были отработаны альтернативные варианты.





Это, конечно, будет прорабатываться, но если делать долгосрочный прогноз, то можно достаточно уверенно говорить, что при этой власти российская нефть на годы будет основной для Беларуси. Даже Польша на 70% закупает российскую нефть. В Беларуси пути, схемы, технологии давно проработаны, поэтому Беларусь еще довольно долго будет закупать преимущественно российскую нефть.

В «одном окопе» ... с Козаком и Бабичем

Дракохруст: Из уст Лукашенко прозвучало: «Мы о многом поговорили, дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов». Стоит упомянуть, что в этом году будет отмечаться 75-я годовщина победы во Второй мировой войне. Означает, что Лукашенко снова играл на «едином окопе, в котором вместе гнили»? И, возможно, чего-то добился.





Карбалевич: Лукашенко постоянно апеллирует к совместной истории, использует это много лет. Другое дело, что в последние годы это все меньше срабатывает. Трудно сказать, это важный сейчас аргумент для Путина.





В СМИ недавно прозвучало, что Лукашенко пообещал 9 мая был в Москве. Обычно он в этот день в Минске, «со своим народом».





Дракохруст: В России после кадровых изменений некоторые люди, которые занимались интеграцией, ушли, но некоторые остались, хотя и на других должностях. Результаты сегодняшних переговоров в Сочи озвучивал Дмитрий Козак. Ранее он был вице-премьером, который курировал переговоры по интеграции. Сейчас он первый заместитель главы администрации Путина.





Он считается одним из самых жестких «хардлайнеров» в отношении Беларуси. Был на переговорах и хорошо известный белорусам бывший посол России в Беларуси, сейчас - первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич. Ранее на переговорах был министр, Максим Орешкин. Сейчас - не преемник Орешкина, а его заместитель Бабич. Это что-то означает?





Цыганков: Безусловно, это означает усиление в Кремле довольно жесткой, прагматичной в отношении Беларуси линии. Это означает, что за последнее время пролукашенковского лобби в Москве довольно существенно уменьшилось. Раньше оно состояло из коммунистов, в общем левых, губернаторов, отдельных чиновников - сейчас всего этого нет.





Сейчас на тех основных должностях, которые занимаются белорусским вопросом, находятся люди, финансово прагматичные и довольно жесткие - те же Козак и Бабич. И это красноречиво характеризует нынешнее отношение Кремля к белорусскому темы.



