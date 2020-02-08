Съездил на курорт! Лукашенко покинул Сочи даже без выхода к прессе

Переговоры Путина и Лукашенко завершились ничем.

Желание Кремля устранить Лукашенко уже просто невозможно скрывать. Он - ключевое препятствие в вопросе аннексии Беларуси, и препятствие неустранимое, пишет известный российский блогер Эль-Мюрид.





Поэтому Кремль намерен создать блокаду, резко ухудшить обстановку в Беларуси и на этой волне снести Лукашенко, посадив вместо него какого-нибудь послушного местного классово близкого кремлевской братве уголовника, который подпишет всё, что пришлют из Москвы. Один-в-один попытка повторить то, что не получилось до конца на Украине. То есть, дважды несудимого Януковича все-таки со второго раза пропихнули, а дальше было известно что.





По мнению Кремля, в этот раз всё будет иначе, а в качестве гарантии от белорусского майдана расчет на то, что после смещения Лукашенко долго тянуть не будут и захватят Беларусь, не дожидаясь отката.





Трудно сказать, насколько расчет верен, но Гитлер тоже, видимо, на что-то рассчитывал, вот только не учел, что четверть населения Беларуси в итоге либо подалось в партизаны, либо оказывало им всю необходимую помощь.









Теперь у Лукашенко выбор предельно очевиден - даже сдача его уже не спасет, злопамятные кремлевские полит.карлики не забудут его отказа от поглощения. Выбор между суверенитетом (уж каким есть) или капитуляцией.





Самое интересное, что теперь у Лукашенко появляется возможность прийти к власти второй раз. Первый раз он пришел, символизируя ностальгию по разрушенному Советскому Союзу, и задержался. Задержался до состояния, когда белорусы уже с трудом его начинают терпеть. Но теперь он может стать символом национального сопротивления просто потому, что других нет. А значит - на образе внешнего врага снова получить легитимность и мандат от народа. Причем враг-то совершенно реальный - российский империализм мало чем отличается от гитлеровского фашизма, а его белорусы уже проходили. И очень хорошо запомнили, напоминать не надо.







