Массовые беспорядки на границе Казахстана и Кргызстана
В селе Масанчи Кордайского района Жамбыльской области Казахстана произошла драка. В соцсетях утверждается, что конфликт произошел на межнациональной почве.
Департамент полиции Жамбылской области сообщает, что силами полиции конфликт в Кордайском районе локализован, ситуация находится под контролем.
Следственным управлением Департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса (Хулиганство). Устанавливаются зачинщики и участники конфликта, говорится в сообщении ведомства.
При этом, представители ДП не указали причины драки, а также не комментировали информацию о том, что ее участники были представители разных национальностей.
Казахстанское село Масанчи является приграничным. Находится у границы с Кыргызстаном. С городом Токмок его разделяет река Чу.
08:46 08/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.