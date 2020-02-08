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Массовые беспорядки на границе Казахстана и Кргызстана

В селе Масанчи Кордайского района Жамбыльской области Казахстана произошла драка. В соцсетях утверждается, что конфликт произошел на межнациональной почве.



Департамент полиции Жамбылской области сообщает, что силами полиции конфликт в Кордайском районе локализован, ситуация находится под контролем.


Следственным управлением Департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса (Хулиганство). Устанавливаются зачинщики и участники конфликта, говорится в сообщении ведомства.

При этом, представители ДП не указали причины драки, а также не комментировали информацию о том, что ее участники были представители разных национальностей.

Казахстанское село Масанчи является приграничным. Находится у границы с Кыргызстаном. С городом Токмок его разделяет река Чу.
Centralasia.media
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