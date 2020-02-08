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Фотофакт: как Путин и Лукашенко смотрели друг на друга

Когда фото красноречивее многих слов.

Фотофакт: как Путин и Лукашенко смотрели друг на друга
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Встреча в полурасширенном заседании длилась более полутора часов. Увы, никаких официальных заявлений, кроме сообщения, что делегации отправили играть в хоккей, нет. Поэтому приходится гадать о переговорах по жестам и мимике, пишет gazetaby.com

 

Судя по фото, в Сочи Лукашенко приехал с козырем (американским?) в кармане. А вот лица российской делегации кажутся несколько озабоченными.
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