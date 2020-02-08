Фотофакт: как Путин и Лукашенко смотрели друг на друга
Когда фото красноречивее многих слов.
|
1 из 2
Встреча в полурасширенном заседании длилась более полутора часов. Увы, никаких официальных заявлений, кроме сообщения, что делегации отправили играть в хоккей, нет. Поэтому приходится гадать о переговорах по жестам и мимике, пишет gazetaby.com
Судя по фото, в Сочи Лукашенко приехал с козырем (американским?) в кармане. А вот лица российской делегации кажутся несколько озабоченными.
08:20 08/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.