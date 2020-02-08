Фотофакт: как Путин и Лукашенко смотрели друг на друга

Встреча в полурасширенном заседании длилась более полутора часов. Увы, никаких официальных заявлений, кроме сообщения, что делегации отправили играть в хоккей, нет. Поэтому приходится гадать о переговорах по жестам и мимике, пишет gazetaby.com

Судя по фото, в Сочи Лукашенко приехал с козырем (американским?) в кармане. А вот лица российской делегации кажутся несколько озабоченными.