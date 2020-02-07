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В Польше снесли памятник благодарности Красной армии

В польском Лешно снесли памятник Красной армии

Фото: Michal Wisniewski

Снести памятник город обязал воевода. Части разобранного памятника пока будут храниться на территории городского склада.
Памятник благодарности Красной армии снесен в городе Лешно в Великопольском воеводстве Польши, сообщает издание Niezalezna.

"На месте снесенного памятника благодарности Красной армии мэр города хочет установить валун в честь 100-летия возвращения Лешно в состав Польши", - говорится в сообщении.


Монумент был установлен сразу после окончания Второй мировой войны. На нем были две таблички с надписью на польском и русском языках: "Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского союза и Польши!"

По информации местных властей, снести памятник город обязал воевода. Части разобранного памятника пока будут храниться на территории городского склада. Не исключено, что они станут экспонатами Музея холодной войны в Подборске, пишет korrespondent.net
Изначально у монумента были похоронены советские солдаты, погибшие в боях с фашистами. Позже их тела эксгумировали и похоронили на кладбище в Равиче.
 

  
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