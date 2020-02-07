Путин вышел на лед в одном звене с Колей Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров в Сочи решили сыграть в хоккей, российский лидер вышел на лед в одной команде с Александром Лукашенко и его сыном Николаем.
Об этом в своем Twitter’е сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Путин и Лукашенко вышли на лед в одной команде: президенты России и Белоруссии сделали перерыв в переговорах и решили сыграть в хоккей. Причем играют в одной команде
Владимир Путин вышел на лед под номером 11. Александр Лукашенко – 01.
После непродолжительных переговоров Александр Лукашенко и Владимир Путин поехали играть в хоккей в спорткомплекс «Галактика». Главы Беларуси и России ожидают прибытия в Сочи части российской делегации. Самолет с российскими чиновниками не смог приземлиться на местном аэродроме из-за сложных погодных условий.
ЮВ belsat.eu
19:25 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.