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Счастливые Песков и Бабич: российская делегация долетела до Сочи

Российская делегация наконец прилетела на белорусско-российские переговоры в Сочи

Как отмечает российский телеграм-канал Пул №3, "дорога из Москвы со всеми задержками и промежуточными посадками заняла восемь с половиной часов"


Заметим, что Бабич - это, по всей видимости, последний человек, которого хотел бы видеть Лукашенко, но один из главных "переговорщиков" со стороны России. 

Напомним, из-за того, что в Сочи все пошло не по плану, Лукашенко и Путин, проговорив тет-а-тет полтора часа, решили поиграть в хоккей, пока остальные подтянутся.
"Белорусский партизан"
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