Счастливые Песков и Бабич: российская делегация долетела до Сочи
Российская делегация наконец прилетела на белорусско-российские переговоры в Сочи
Как отмечает российский телеграм-канал Пул №3, "дорога из Москвы со всеми задержками и промежуточными посадками заняла восемь с половиной часов"
Заметим, что Бабич - это, по всей видимости, последний человек, которого хотел бы видеть Лукашенко, но один из главных "переговорщиков" со стороны России.
Напомним, из-за того, что в Сочи все пошло не по плану, Лукашенко и Путин, проговорив тет-а-тет полтора часа, решили поиграть в хоккей, пока остальные подтянутся.
"Белорусский партизан"
17:18 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.