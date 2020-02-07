Счастливые Песков и Бабич: российская делегация долетела до Сочи

Как отмечает российский телеграм-канал Пул №3, "дорога из Москвы со всеми задержками и промежуточными посадками заняла восемь с половиной часов"









Заметим, что Бабич - это, по всей видимости, последний человек, которого хотел бы видеть Лукашенко, но один из главных "переговорщиков" со стороны России.



