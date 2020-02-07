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Гайдукевич: Беларусь может пример показать по правам человека

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и белорусско-американские отношения обсуждали в программе гостелеканала СТВ «В обстановке мира».

Ведущий программы Игорь Марзалюк

"З аднаго боку – абмен пасламі, і з другога боку – мы чулі, чуем і будзем чуць, што адной з такіх фундаментальных праблем, якую пастаянна агучвае амерыканскі бок – гэта правы чалавека ў Беларусі, стан з правамі чалавека. І гэта прагучала і на брыфінге, што тут ёсць, над чым працаваць, прычым і міністр замежных спраў Беларусі казаў, што ў Беларусі… 

Але разам з тым быў вельмі важны істотны момант – тое, што амерыканцы ў гэты раз адзначалі пазітыўныную дынаміку, з іх пункту гледжання ў гэтым пытанні. Як мы бачым гэтую праблему, калі мы кажам пра нейкія прынцыповыя моманты? І яшчэ. 

Былі тыя акцэнты, якія Майк Пампеа зрабіў, калі ён сказаў, што мы ведаем, што вы хочаце быть суверэннымі і незалежнымі. Прычым адразу ж быў зроблены акцэнт, што мы не хочам, каб вы выбіралі паміж Захадам і Ўсходам, паміж намі і Рассіяй. 

Размова ідзе ў першую чаргу, з аднаго боку, аб дыпламатыі, з другога боку – на пытанне аб энэрганосьбітах рэальнай эканомікі ён заявіў, што Злучаныя Штаты, як буйнейшы пастаўшчык энерганосьбітаў, гатовы на 100% задаволіць патрэбы Беларусі ў нафце. 

Як расцэньваць гэтыя рэчы? З аднаго боку – дэкларацыя таго, што ніхто ні на каго не цісне, а з другога боку – эта што? Дэманстрацыя салідарнасці і дапамогі альбо ўсё ж такі пэўны эканамічны ціск?"


Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

"Про права человека: мы должны помнить, что это инструмент ещё политический. И Беларусь никогда не отказывалась от этого диалога. В том числе, и по этой теме, и по другим. Но то, что это политический инструмент, скрывать тоже нельзя. То что Беларусь, между прочим, может пример показать по правам человека – мы одна из немногих стран постсоветского пространства, которая не допустила смертей, раскола по национальному и религиозному признаку.
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