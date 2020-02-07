



Тихановский обратился в обласной суд с жалобой на решение суда Советского района, который признал его виновным в нарушении порядка проведения массового мероприятия и присудил вторые 15 суток ареста.





Напомним, что первые 15 суток автор канала "Страна для жизни" получил в том же суде 27 декабря, после чего его сразу же арестовали. После отбытия первых 15 суток и нового суда его отпустили, а это значит, что оставшиеся 15 суток его могут отправить отбывать в любой момент.





Сергей Тихановский - не единственный блогер, который преследовался во время декабрьских акций протеста против интеграции с Россией. Также за участие в акциях были оштрафованы на 50 базовых блогеры Владимир Цыганович (MozgON) и Николай Дедок, на 30 базовых блогеры Эдуард Пальчис и Николай Масловский.





Витебский блогер и активист Александр Дубровских за участие в трех акциях протеста получил в сумме 90 базовых величин штрафов. Но абсолютным рекордсменом по количеству судов и суровости наказания стал youtube-блогер из Барани Дмитрий Козлов (Серый кот).





Он был осужден 8 раз за участие и призывы к участию в акциях против интеграции и получил в общей сложности 120 суток ареста. 26 из них он отбыл, после чего его отпустили на волю. И значит, что в любой момент, как и Сергея Тихановского, его смогут вновь задержать и отправить в изолятор. Только на гораздо больший срок.





Как сообщает "Гомельская Весна", также на этой неделе Гомельский облсуд оставил в силе штраф в 25 базовых величин (675 руб.) активисту Владимиру Непомнящих за его участие в протестных акциях в декабре.





Присутствующий в суде второй инстанции правозащитник Леонид Судаленко отмечает, что судьи взяли на себя ответственность за неисполнение стандартов, прописанных в международных договорах страны.





«При ограничении гражданских прав на судье всякий раз лежит обязанность доказать целесообразность и пропорциональность накладываемых ограничений. В делах Непомнящих и Тихановского эти обязанности как районные, так и областные судьи не выполнили, что прямо свидетельствует как о неправомерности, так и о незаконности постановлений по этим делам», - прокомментировал кейсы гомельских активистов Л. Судаленко.









Он также добавил, что по обоим делам в ближайшее время будут направлены индивидуальные жалобы в Комитет ООН по правам человека о нарушении прав активистов на мирное собрание, на выражение мнений, в том числе и на свободный сбор и распространение информации о текущей жизни в стране.



