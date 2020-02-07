+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Как же без Даши! У нее в Сочи новые обязанности - отвечает за стул Лукашенко

"Помощница" Лукашенко Дарья Шманай нынче в Сочи бумаги не перекладывает, пыль со стола не сдувает и даже не пересчитвает ручки.

Нынче в Сочи она отвечает за... стул Лукашенко.

Забавное видео публикует телеграм-канал RIA_Kremlinpool. При этом телеграм-канал отмечает, что "работу Александра Лукашенко освещает "Пул Первого". Но, судя по кадрам с Красной поляны, есть еще и "Стул Первого"
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru