Как же без Даши! У нее в Сочи новые обязанности - отвечает за стул Лукашенко
"Помощница" Лукашенко Дарья Шманай нынче в Сочи бумаги не перекладывает, пыль со стола не сдувает и даже не пересчитвает ручки.
Нынче в Сочи она отвечает за... стул Лукашенко.
Забавное видео публикует телеграм-канал RIA_Kremlinpool. При этом телеграм-канал отмечает, что "работу Александра Лукашенко освещает "Пул Первого". Но, судя по кадрам с Красной поляны, есть еще и "Стул Первого"
"Белорусский партизан"
15:30 07/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.