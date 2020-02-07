Нынче в Сочи она отвечает за... стул Лукашенко.





Забавное видео публикует телеграм-канал RIA_Kremlinpool. При этом телеграм-канал отмечает, что "работу Александра Лукашенко освещает "Пул Первого". Но, судя по кадрам с Красной поляны, есть еще и "Стул Первого"







