Времени не тратя даром: Лукашенко с Путиным решили поиграть в хоккей

С учетом, что российская делегация застряла в Минеральных Водах, а тет-а-тет, видимо, Лукашенко с Путиным уже все обсудили, включая даже утреннюю кашку, они решили поиграть в хоккей.



Как сообщает Пул Первого, "президенты совместно переезжают в спорткомплекс "Галактика". Там играют в хоккей. Матч - товарищеский. В это время долетает российская делегация (если погода позволит, конечно), и переговоры продолжатся".





