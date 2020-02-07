Времени не тратя даром: Лукашенко с Путиным решили поиграть в хоккей
С учетом, что российская делегация застряла в Минеральных Водах, а тет-а-тет, видимо, Лукашенко с Путиным уже все обсудили, включая даже утреннюю кашку, они решили поиграть в хоккей.
Как сообщает Пул Первого, "президенты совместно переезжают в спорткомплекс "Галактика". Там играют в хоккей. Матч - товарищеский. В это время долетает российская делегация (если погода позволит, конечно), и переговоры продолжатся".
"Белорусский партизан"
15:19 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.