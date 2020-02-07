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Времени не тратя даром: Лукашенко с Путиным решили поиграть в хоккей

С учетом, что российская делегация застряла в Минеральных Водах, а тет-а-тет, видимо, Лукашенко с Путиным уже все обсудили, включая даже утреннюю кашку, они решили поиграть в хоккей.


Как сообщает Пул Первого, "президенты совместно переезжают в спорткомплекс "Галактика". Там играют в хоккей. Матч - товарищеский. В это время долетает российская делегация (если погода позволит, конечно), и переговоры продолжатся". 
"Белорусский партизан"
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