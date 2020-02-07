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"Ты да я, да мы с тобой": переговоры в Сочи в "расширенном" составе

"Пул первого" сообщает, что "переговоры в расширенном составе начались".

Правда, публикуя фото "расширенного состава", близкий к Лукшенко телеграм-канал уточняет, мол, "тем составом, который добрался до Сочи"



Как выяснилось, в переговорах в "расширенном" составе с белоруской стороны   с белорусской стороны участвуют помимо Лукашенко Крутой, Семашко, Каранкевич, Рыбаков. 

С российской, кроме Путина, присутствуют Козак, Лихачев и Мезенцев.
"Белорусский партизан"
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