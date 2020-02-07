Правда, публикуя фото "расширенного состава", близкий к Лукшенко телеграм-канал уточняет, мол, "тем составом, который добрался до Сочи"













Как выяснилось, в переговорах в "расширенном" составе с белоруской стороны с белорусской стороны участвуют помимо Лукашенко Крутой, Семашко, Каранкевич, Рыбаков.





С российской, кроме Путина, присутствуют Козак, Лихачев и Мезенцев.