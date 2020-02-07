"Ты да я, да мы с тобой": переговоры в Сочи в "расширенном" составе
"Пул первого" сообщает, что "переговоры в расширенном составе начались".
Правда, публикуя фото "расширенного состава", близкий к Лукшенко телеграм-канал уточняет, мол, "тем составом, который добрался до Сочи"
Как выяснилось, в переговорах в "расширенном" составе с белоруской стороны с белорусской стороны участвуют помимо Лукашенко Крутой, Семашко, Каранкевич, Рыбаков.
С российской, кроме Путина, присутствуют Козак, Лихачев и Мезенцев.
"Белорусский партизан"
14:40 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.