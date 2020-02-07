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Песков из самолета прокомменировал переговоры

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не долетевший до Сочи, прокомментировал переговоры из салона самолета, застрявшего в Минеральных Водах

"Президенты России и Белоруссии общаются в Сочи за завтраком. То что мы с вами не успели прилететь к началу, это не очень хорошо, но на переговорный процесс это никак не повлияет", - заявил Песков.



Напомним, Путин и Лукашенко встречаются на Красной Поляне без «кремлевского пула» и российских министров. Официальная делегация из-за плохих погодных условий приземлилась в Минеральных Водах, а не а Сочи.  

Песков выразил надежду, что погода в ближайшее время улучшится и делегация сможет вылететь в Сочи или хотя бы вернуться в Москву.

Как полагает телеграм-канал Вы слушали Маяк, министр энергетики Новак, возможно, будет консультировать Путина по телефону. 
"Белорусский партизан"
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