Песков из самолета прокомменировал переговоры





Напомним, Путин и Лукашенко встречаются на Красной Поляне без «кремлевского пула» и российских министров. Официальная делегация из-за плохих погодных условий приземлилась в Минеральных Водах, а не а Сочи.





Песков выразил надежду, что погода в ближайшее время улучшится и делегация сможет вылететь в Сочи или хотя бы вернуться в Москву.





Как полагает телеграм-канал Вы слушали Маяк, министр энергетики Новак, возможно, будет консультировать Путина по телефону.











