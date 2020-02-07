



И, пожалуй, единственной встречей без просьб (вернее, одним днем), стало совместное посещение двумя президентами в прошлом году Валаама, где они побывали на службе в Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре. Видимо, Владимир Владимирович рассчитывал, что хоть в святой обители, особенно в часовне Царственных страстотерпцев, Александру Григорьевичу будет совестно говорить о чем-то мирском, корыстном. Лукашенко тогда терпел — в аккурат до вечера, пока они не уехали в Санкт-Петербург на экономический форум. А слово «интеграция» для него как команда «Фас!», чтобы озвучить свои требования.





Сейчас президент Беларуси снова напросился в гости к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Все знают, зачем и почему. Цена на нефть — основной предмет разговора. Накануне вылета в Сочи Лукашенко провел совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны в условиях разногласий с РФ по условиям поставки энергоносителей. «Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией», — откровенно, но грустно начал Лукашенко совещание. Потом отправился к трапу президентского самолета вылетающего в Россию — министры махали Лукашенко вслед платочками и тайком крестили его спину: «Не подведи!».





На запланированную встречу Лукашенко прилетел заранее, еще 6 февраля, был в предвкушении. Вряд ли хотел приятно скоротать зимний вечер в Сочи, или съездить, как в прошлом году, покататься на горных лыжах в Роза Хуторе — там он был вместе с Путиным. Вот Путин, вероятнее всего, и был целью его раннего приезда — хотел успеть переговорить наедине накануне официальной встречи. Что такого хотел белорусский президент сказать конфиденциального неизвестно, как и то, принял ли его Путин в своей резиденции Бочаров ручей вчерашним вечером. Скорее всего, что принял, всё-таки глава государства, тем более Союзного. Впрочем, Путину сейчас гораздо проще вести с Лукашенко открытый и достаточно жесткий диалог, чем шушукаться с ним кулуарно где-нибудь на диванчике. Время дружеских посиделок и доверия, увы, уже прошло.





Александр Зимовский. — Увы, даже арания «пуловских» фотографов не помогают вытянуть картинку страдальческих лиц приезжих из Беларуси хотя бы до уровня allegretto moderato (умеренно веселый). Вид у них всегда такой, будто им всем одновременно только что выданные форменные ботинки жмут. Полагаю, это связано с неправильным наполнением протокола сочинских встреч Путина и Лукашенко, давно замылившихся от постоянного употребления. Нет главной составляющей, нет сочинской атмосферы, где шашлычок под коньячок, вкусно очень. Им бы у Леонида Ильича Брежнева поучиться жизнелюбию и умению накрывать поляну. Тем более, что Красная Поляна под боком. — Перефразируя известного московского куплетиста Аркадия Варламыча Велюрова, отметим, что раньше Лукашенко летал в Сочи, как в дом родной, а теперь он идёт туда, как на Голгофу, — прокомментировал ситуацию сайту "Свободная пресса" бывший белорусский сенатор и экс-глава БТ. — Увы, даже арания «пуловских» фотографов не помогают вытянуть картинку страдальческих лиц приезжих из Беларуси хотя бы до уровня allegretto moderato (умеренно веселый). Вид у них всегда такой, будто им всем одновременно только что выданные форменные ботинки жмут. Полагаю, это связано с неправильным наполнением протокола сочинских встреч Путина и Лукашенко, давно замылившихся от постоянного употребления. Нет главной составляющей, нет сочинской атмосферы, где шашлычок под коньячок, вкусно очень. Им бы у Леонида Ильича Брежнева поучиться жизнелюбию и умению накрывать поляну. Тем более, что Красная Поляна под боком.









Впрочем, Бочаров Ручей изначально поставил блок Дроздам, четко ограничив тему предстоящих переговоров скупыми строками про «актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства». Таким образом всё поставлено на свои места: цена углеводородов для Беларуси должна вписаться в интеграционный контекст, а лидеры должны обеспечить необходимый семантический уровень диалога.





По-простому говоря, Путину и Лукашенко надо наполнить свои разговоры смыслом. Иначе неизбежны вопросы типа «зачем прилетал?» и «зачем он с ним встречался?». Впрочем, интрига уже есть: самолёт с российской делегацией, собравшейся в Сочи, вдруг застрял в Москве из-за непогоды, а в самолёте том министр энергетики России Александр Новак. А без него какие переговоры про углеводороды?





По своему опыту могу сказать, что срыв графика, намеченного протоколом встречи, способен подарить самые неожиданные сюрпризы. Например, лидеры могут пообщаться в нормальной интимной обстановке, у камелька. Без оглядки на экспертов, членов кабинета и других заинтересованных. Иногда это даёт более лучшие результаты, чем многочасовые попытки носить воду решетом или толочь её в ступе. В самых общих чертах могу предположить, что сегодня, возможно завтра, президенту Лукашенко предложат взять на себя четкие юридические обязательства: здесь подписываем, здесь не подписываем, а тут рыбу заворачивали. Иначе в перспективе Беларусь ожидает холодное пожатие невидимой руки мирового нефтяного рынка. На реальное продвижение Минска по пути интеграции Москва давно не рассчитывает. Да ей, видимо, уже и не надо. А надо пока заниматься конституционным строительством. Беларусь может подождать.





Что же ищет Лукашенко в «краю далеком»? С чем сейчас приехал? Ну, не грозить точно, обычно он ругается и сучит ногами из Минска, значит с «миром». Но Батька не был бы Батькой, если бы легко сдавался в любой ситуации и шел на какие-то значимые уступки. Вероятно, что так будет и сейчас. Ну, с Лукашенко всё более-менее понятно, он весьма предсказуем, а вот чего добивается от него Путин. Если перефразировать Ильфа и Петрова, то того же, чего добивался Коля Остенбакен от Польской красавицы Инги Заёнц: он добивался от неё любви. Любовь Путину от Лукашенко не нужна — он хочет взаимности. И был готов за это платить — кредитами, скидками на энергоносители, налоговыми льготами, но «свиданки» были не равноправными, и у Путина кончилось терпение.





Дальнейшие дотации будут предоставляться только в обмен на интеграцию. Москва даже готова не обращать внимание на внешнюю политику Минска, но ждет экономических подвижек. Вспомним, что Россией и Беларусью совместно были разработаны 31 «дорожная карта» экономической интеграции — из них были подписаны все, за исключением семи из которых четыре архиважные — по нефти, газу, налогообложению и созданию единой валюты.





Готов ли Лукашенко их подписать сейчас, во время встречи с Путиным в Сочи или опять потребует аванс, который обычно не отдает, даже не выполнив обещанного?





Возможно, что и да.





…Уже родилась шутка, что Путин применил климатическое оружие, вызвав обильный снегопад и боковой ветер во «Внуково-3», чтобы задержать вылет правительственного борта с делегацией в Сочи. Чтобы «дожать» Лукашенко тет-а-тет и дать ему время потомиться и поразмыслить, что для него важнее — нефть в полном объеме или интеграция.



