Путин спел "Мурку" для Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин никак не могут договориться о поставках нефти и газа. Впервые они не смогли решить этот вопрос до наступления нового года и Россия с 1 января прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ.





Кремль разрешил поставлять в Беларусь лишь небольшое количество сырья, чтобы не оставить население без топлива.





В свою очередь Минск начал активно искать других поставщиков нефти. Многие страны откликнулись на предложение о покупке, в их числе Казахстан, Норвегия, Литва и даже США.





Творческие люди решили отобразить отношения президентов в клипе под известную песню «Мурка» в рамках юмористического шоу «Заповедник», пишет mediabrest.by









Вопрос нефти и газа, возможно, удалось бы решить сегодня. Накануне Лукашенко прилетел для переговров с Путиным в Сочи. Но природа оказалась против этих переговоров.















