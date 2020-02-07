Путин спел "Мурку" для Лукашенко
Отношения президентов Беларуси и России накаляются все больше. Креативщики решили отобразить это в клипе.
Александр Лукашенко и Владимир Путин никак не могут договориться о поставках нефти и газа. Впервые они не смогли решить этот вопрос до наступления нового года и Россия с 1 января прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ.
Кремль разрешил поставлять в Беларусь лишь небольшое количество сырья, чтобы не оставить население без топлива.
В свою очередь Минск начал активно искать других поставщиков нефти. Многие страны откликнулись на предложение о покупке, в их числе Казахстан, Норвегия, Литва и даже США.
Творческие люди решили отобразить отношения президентов в клипе под известную песню «Мурка» в рамках юмористического шоу «Заповедник», пишет mediabrest.by
Вопрос нефти и газа, возможно, удалось бы решить сегодня. Накануне Лукашенко прилетел для переговров с Путиным в Сочи. Но природа оказалась против этих переговоров.
Вначале российская делегация не смогла вовремя вылететь из Москвы, а потом самолет, покружив над Сочи, вынужден был приземлиться в Минеральных Водах.
"Белорусский партизан"
13:53 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.