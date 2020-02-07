РБК: Путин будет требовать единую валюту в обмен на нефть
По сведениям источников, близких к переговорам, 7 февраля на встрече с Александром Лукашенко президент России будет требовать ускорения интеграции, передает РБК.
По словам источника, решение вопроса с поставками российского нефти будет жестко увязываться с требованиями по реализации плана интеграции. В него входит создание наднациональных органов власти, единой валюты и единого эмиссионного центра.
Другой источник сообщил, что Россия откажется поставлять нефть со скидкой, если президент Беларуси не даст твердых гарантий по углубленной интеграции.
По сведениям РБК, нефтяным компаниям в России запретили поставлять нефть в Беларусь. «Мы не можем сейчас поставлять туда нефть, пока они не подпишут «дорожные карты» по интеграции. Это не вопрос чистой коммерции, хотя мы тоже должны зарабатывать на таких поставках. Подпишут «дорожную карту» — будем поставлять нефть”, — сообщил источник в одной из нефтяных компаний.
14:11 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.