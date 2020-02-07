РБК: Путин будет требовать единую валюту в обмен на нефть

По словам источника, решение вопроса с поставками российского нефти будет жестко увязываться с требованиями по реализации плана интеграции. В него входит создание наднациональных органов власти, единой валюты и единого эмиссионного центра.





Другой источник сообщил, что Россия откажется поставлять нефть со скидкой, если президент Беларуси не даст твердых гарантий по углубленной интеграции.





По сведениям РБК, нефтяным компаниям в России запретили поставлять нефть в Беларусь. «Мы не можем сейчас поставлять туда нефть, пока они не подпишут «дорожные карты» по интеграции. Это не вопрос чистой коммерции, хотя мы тоже должны зарабатывать на таких поставках. Подпишут «дорожную карту» — будем поставлять нефть”, — сообщил источник в одной из нефтяных компаний.