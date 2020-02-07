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Сочи не дал добро: самолет с российскими министрами-переговорщиками улетел в Минеральные Воды

Лукашенко и Путину, видимо, долго придется разговаривать тет-а-тет.

Вылетевший из Москвы с задержкой на два часа самолет с российской делегацией до Сочи не долетел. 

Похоже, погода в Сочи тоже нелетная и, покружив над российским курортом, самолет улетел в Минеральные Воды, о чем сообщает Пул первого. 



Из Минеральных Вод до Сочи ни много - ни мало 550 км, то есть автотранспортом даже пусть и с правительственными мигалками добираться часов 6-8. 

Так что переговоры сегодня не закончатся, разве что Лукашенко с Путиным сами все решат, без "расширенного состава", что маловероятно.
"Белорусский партизан"
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