Вылетевший из Москвы с задержкой на два часа самолет с российской делегацией до Сочи не долетел.





Похоже, погода в Сочи тоже нелетная и, покружив над российским курортом, самолет улетел в Минеральные Воды, о чем сообщает Пул первого.













Из Минеральных Вод до Сочи ни много - ни мало 550 км, то есть автотранспортом даже пусть и с правительственными мигалками добираться часов 6-8.





Так что переговоры сегодня не закончатся, разве что Лукашенко с Путиным сами все решат, без "расширенного состава", что маловероятно.