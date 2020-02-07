Сочи не дал добро: самолет с российскими министрами-переговорщиками улетел в Минеральные Воды
Лукашенко и Путину, видимо, долго придется разговаривать тет-а-тет.
Вылетевший из Москвы с задержкой на два часа самолет с российской делегацией до Сочи не долетел.
Похоже, погода в Сочи тоже нелетная и, покружив над российским курортом, самолет улетел в Минеральные Воды, о чем сообщает Пул первого.
Примечательно, что на борту находились основные российские переговорщики, в том числе скандально известный Михаил Бабич, а также журналисты президентского пула.
Из Минеральных Вод до Сочи ни много - ни мало 550 км, то есть автотранспортом даже пусть и с правительственными мигалками добираться часов 6-8.
Так что переговоры сегодня не закончатся, разве что Лукашенко с Путиным сами все решат, без "расширенного состава", что маловероятно.
"Белорусский партизан"
13:38 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.