В Сочи с опозданием на час начались переговоры Лукашенко с Путиным
О начале переговоро сообщает Пул первого
Из-за того, что российская делегация из-за плохой погоды вылетела из Москвы на 2 часа позже, переговоры Лукашенко и Путина начались в Сочи с часовым опозданием и в другом формате.
Вначале Лукашенко и Путин поговорят тет-а-тет. А уже позже присоединятся делегации, хотя изначально планировалось наоборот.
"Белорусский пратизан"
13:01 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.