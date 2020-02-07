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В Сочи с опозданием на час начались переговоры Лукашенко с Путиным

О начале переговоро сообщает Пул первого

Из-за того, что российская делегация из-за плохой погоды вылетела из Москвы на 2 часа позже, переговоры Лукашенко и Путина начались в Сочи с часовым опозданием и в другом формате.

Вначале Лукашенко и Путин поговорят тет-а-тет. А уже позже присоединятся делегации, хотя изначально планировалось наоборот.
"Белорусский пратизан"
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