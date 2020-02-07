+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Плохой знак? Российская делагация вылетела на переговоры в Сочи на 2 часа позже

Самолет Специального летного отряда "Россия", на котором находится часть российской правительственной делегации и журналисты президентского пула, вылетел из Москвы в Сочи на переговоры президентов РФ и Беларуси - Владимира Путина и Александра Лукашенко - с двухчасовой задержкой.
1 из 2
Как сообщает ТАСС, значально вылет спецборта был запланирован на восемь утра.

На борту самолета находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

Рейс из московского аэропорта Внуково был отложен из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром. 


По графику, начало переговоров Путина и Лукашенко было намечено на 12 часов дня, 7 февраля. 

Как ранее анонсировала пресс-служба Кремля, запланировано обсуждение актуальных тем российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках "союзного государства".

Напомним, Лукашенко прилетел в Сочи накануне вечером.

Переговоры должны пройти на Поляне. Это пятизвёздночный отель, принадлежащий Газпрому, пишет Пул первого.
#1#
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru