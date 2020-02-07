Плохой знак? Российская делагация вылетела на переговоры в Сочи на 2 часа позже
Самолет Специального летного отряда "Россия", на котором находится часть российской правительственной делегации и журналисты президентского пула, вылетел из Москвы в Сочи на переговоры президентов РФ и Беларуси - Владимира Путина и Александра Лукашенко - с двухчасовой задержкой.
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Как сообщает ТАСС, значально вылет спецборта был запланирован на восемь утра.
На борту самолета находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.
Рейс из московского аэропорта Внуково был отложен из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром.
По графику, начало переговоров Путина и Лукашенко было намечено на 12 часов дня, 7 февраля.
Как ранее анонсировала пресс-служба Кремля, запланировано обсуждение актуальных тем российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках "союзного государства".
Напомним, Лукашенко прилетел в Сочи накануне вечером.
Переговоры должны пройти на Поляне. Это пятизвёздночный отель, принадлежащий Газпрому, пишет Пул первого.#1#
"Белорусский партизан"
12:15 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.