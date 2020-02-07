Беларусь поставили на счетчик?





Особенно стараются близкие к Кремлю информационно-пропагандистские ресурсы.





Беларусь объясняла свой отказ признать Крым наряду с независимостью Абхазии/Южной Осетии тем, что не хочет понести экономические потери. Но поскольку она при этом пользуется российскими ресурсами, ее ценность как союзника резко упала. Об этом заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.





«Если вы не можете быть надежным союзником, то вам не за что и платить. Сегодня у России и Китай, и Иран, и Турция в союзниках. По сравнению с Беларусью это разные величины. Поэтому белорусскому руководству стали урезать аппетиты», — пояснил эксперт.





Сначала, по словам Ищенко, Москва уменьшила выдаваемые Минску кредиты, затем постепенно стала подводить цены на нефть до рыночного уровня, предложив как ему как союзнику переходный период, дабы он сумел подготовиться.





«Но Лукашенко закатил совершенно неприличную истерику. По сути он отказался от любых переговоров, выдвинув ультиматум: либо принимаете белорусское предложение, либо мы вообще страшные, что не знаем, что с вами сделаем», — иронизирует политолог.









Политолог заявляет, что в данном случае не имеет значение, пойдет ли РФ на какие-то уступки Минску, потому что она в принципе намерена проводить в отношении белорусского руководства более прагматичную политику.





Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» — российское информационное агентство. Создано 9 декабря 2013 года указом президента России Владимира Путина на базе ликвидированного тем же указом информационного агентства «РИА Новости». То есть это такой же официоз, как в Беларуси информационное агентство БЕЛТА. Таким образом, заявление политобозревателя этого СМИ нельзя расценивать как личный экспромт.