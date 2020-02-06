



6 февраля Александр Лукашенко отправился в Сочи на переговоры к Путину. Перед этим он провел совещание с правительством, на котором напомнил об очередных разногласиях с Россией. При этом глава государства подчеркнул, что «это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства».





"Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти — по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч — одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства", — обратился глава государства к правительству.





Российские СМИ накануне прилета белорусской делегации в Сочи не остались в долгу, ответив на претензии Минска рядом публикаций. Салідарнасць предлагает краткий обзор.





Газета.ru называет заявления Минска провокационными. Издание напоминает о попытках белорусских властей диверсифицировать поставки энергоресурсов после затяжного скандала с Россией. И констатирует, что тот же Казахстан вежливо дал понять, что не хотел бы вступать в прямой конфликт между двумя странами.





Суму Чакрабарти. — Дискуссия между Беларусью и Россией (по условиям поставки нефти и газа) очень сложная. Потенциально экономические последствия для бюджета и платежного баланса Беларуси могут быть очень ощутимыми, — цитирует Интерфакс президента Европейского банка реконструкции и развития





Глава ЕБРР выразил надежду на позитивное разрешение конфликтной ситуации и посоветовал белорусским властям «диверсифицировать внешнюю торговлю, в том числе энергоресурсами».





Lenta.ru цитирует главу МИД Беларуси Владимира Макея, заявившего о том, что «сотрудничество с Россией для Беларуси ценно, но на нем не нужно зацикливаться, а, напротив, необходимо диверсифицировать международные отношения».









Из комментариев на форуме « Коммерсанта »:





«Путин должен помнить, что он в ответе за тех, кого приручил (почти Экзюпери). Всех своих друзей надо содержать и холить за счёт бюджета».





«Рыгорыч лукавит. Никаких обязательств у России нет. Хотя бы потому, что прошлый контракт закончился, а нового с ним заключать не хотят. Не устраивает запрашиваемая цена. А по ценам Москвы ему невыгодно покупать, навара не будет. На нужды Беларуси ему продадут по сниженным ценам, а он хочет зарабатывать, это уже без скидки. А без неё, родимой, и не заработаешь ничего».





«И как теперь быть со знаком их качества?»





«Как же он с таким бэкграундом поедет встречаться с российским президентом?».