В Грозном неизвестные напали на обозревателя "Новой газеты"
В Грозном, 6 февраля, примерно в 23:20, у входа в отель "Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину.
Дубровина была избита. Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами, сообщает "Новая газета".
Нападавшие снимали свои действия на камеру.
Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. Они зафиксировали травмы и подают заявление в правоохранительные органы Чечни.
Ислам Нуханав осенью 2019 года был задержан сотрудниками чеченской полиции. Он снял и выложил 31 октября на YouTube видеоролик о «чеченской Рублевке» - элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и ближайшее окружение Рамзана Кадырова.
За свое желание показать, как в бедной республике живут богатые чиновники, Ислам Нуханов тут же поплатился. За «преступления» против чеченской власти отцу Ислама Нуханава заявили, что его сын сядет в тюрьму "не менее, чем на 10 лет».
Марина Дубровина - одна из адвокатов, которая защищала в суде известного чеченского правозащитника, руководителя грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева. Елена Милашина освещала этот громкий уголовный процесс.
Источник: spring96.org
10:03 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.