+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Грозном неизвестные напали на обозревателя "Новой газеты"

В Грозном, 6 февраля, примерно в 23:20, у входа в отель "Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину.

Дубровина была избита. Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу. В основном, били именно женщины, руками и ногами, сообщает "Новая газета".

Нападавшие снимали свои действия на камеру.

Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. Они зафиксировали травмы и подают заявление в правоохранительные органы Чечни.

Ислам Нуханав осенью 2019 года был задержан сотрудниками чеченской полиции. Он снял и выложил 31 октября на YouTube видеоролик о «чеченской Рублевке» - элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и ближайшее окружение Рамзана Кадырова

За свое желание показать, как в бедной республике живут богатые чиновники, Ислам Нуханов тут же поплатился. За «преступления» против чеченской власти отцу Ислама Нуханава заявили, что его сын сядет в тюрьму "не менее, чем на 10 лет».

Марина Дубровина - одна из адвокатов, которая защищала в суде известного чеченского правозащитника, руководителя грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева. Елена Милашина освещала этот громкий уголовный процесс.
Источник: spring96.org
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru