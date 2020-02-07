В Беларуси разработают приложение для общения с депутатами
В мобильном приложении любой гражданин сможет узнать информацию о депутате парламента.
Сервис «Мой депутат» разработают студенты БГУИР совместно с активистами БРСМ. Об этом сообщил член постоянной комиссии палаты представителей по образованию, культуре, науке Сергей Клишевич.
В приложении можно будет узнать контакты самого депутата и его помощника, часы приема. Будет ссылка на соцсети и другая информация.
По словам Клишевича, на президентских выборах в Беларуси снова будет введено мобильное приложение «Голосую», которым пользовались избиратели осенью на выборах в парламент. В настоящее время этот сервис корректируют.
Депутат считает, что использование современных цифровых технологий, интернет-ресурсов в политических кампаниях очень актуально. Гражданин может ознакомиться с биографиями кандидатов, узнать маршрут движения к избиратльному участку.
09:21 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.