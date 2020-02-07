Но, конечно, бюджетная поддержка отстающих предприятий все эти годы не прекращалась. Несмотря на свои словесные угрозы, Лукашенко ясно дает понять, что сельское хозяйство для него в первую очередь политический и социальный проект, на который не жалко средств, пишет "Солидарность"





Вот и 22 ноября прошлого года в Витебске на совещании с руководителями АПК глава государства пообещал: «По долгам решим вопрос».





Тогда же досталось главе Нацбанка, не отреагировавшего на просьбу помочь убыточным хозяйствам: «Шефская помощь – это не снимается. А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает – это сделают другие».





Продолжение совещания по проблемам агропромышленного комплекса Витебской области состоялось 28 января. На этот раз с участием премьер-министра. И вот на нем произошел с одной стороны неожиданный, а с другой вполне характерный для главы государства момент.





Сергей Румас, кажется, попытался прочесть мысли Лукашенко и предложил оказать помощь сельхозпредприятиям. К тому же рядом с ним сидел Каллаур – живое напоминание того, как можно вызвать гнев государства едва заметным отклонением от генеральной линии.





Но оказалось, что Румас не угадал.





— Речи о списании долгов быть не может! Сергей Николаевич, вы же банкир, а предлагаете такое. Долг платежом красен! Речь может идти только о какой-то отдушине, чтобы могли свежего воздуха глотнуть, — возмутился Лукашенко.





И потребовал от Витебской области вернуть 3 миллиарда долгов.





Почему это характерный для Лукашенко эпизод? Замечено: глава государства настойчиво требует от чиновников следовать генеральной линии, а когда те, наконец, начинают повторять его мысли, то приходит в бешенство.





Но завершилось совещание 28 января вполне предсказуемо. После того, как Лукашенко набросился на чиновников, предложивших оказать помощь сельхозорганизациям, он… согласился произвести «техническую расчистку» балансов предприятий:





– Прорабатывайте вопрос (если это возможно) у агентства сконцентрировать долги. Но обязательно они (предприятия) хоть по центу, по рублю должны платить. Пускай этот год мы им скажем: давайте посмотрим, как будете работать, трогать не будем.





Как при подобных противоречащих друг другу установках добиться повышения эффективности в экономике – та еще загадка.