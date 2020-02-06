Стало известно, во сколько обошлась США война в Ираке

На непредвиденные операции в Ираке, в том числе борьбу с террористической группировкой «Исламское государство», с 2003 по 2019 годы Пентагон получил около 838 миллиардов долларов. Затраты Госдепа составили около 59 миллиардов, еще почти 100 миллиардов выплачено ветеранам войны в Ираке.







