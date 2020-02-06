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Стало известно, во сколько обошлась США война в Ираке

Расходы США на войну в Ираке оценили в триллионы долларов.

Соединенные Штаты потратили на войну в Ираке 1,9 триллиона долларов. Об этом сообщает Military Times. Эта цифра включает в себя не только выделенные на кампанию средства, но и расходы на Ирак со стороны Госдепартамента, обеспечение ветеранов войны и другое.

На непредвиденные операции в Ираке, в том числе борьбу с террористической группировкой «Исламское государство», с 2003 по 2019 годы Пентагон получил около 838 миллиардов долларов. Затраты Госдепа составили около 59 миллиардов, еще почти 100 миллиардов выплачено ветеранам войны в Ираке.
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