Пентагон обвинил РФ и Китай в попытке "переписать мировой порядок"
Марк Эспер заявил, что Россия использует «гибридные тактики ведения войны» для расширения своего регионального влияния.
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай пытаются «переписать мировой порядок», нарушая суверенитет соседних государств. Об этом он сказал во время выступления в Университете имени Джона Хопкинсаю
По его словам, Россия использует «гибридные тактики ведения войны» для расширения своего регионального влияния, а также проводит кибероперации, пишет УНИАН.
«И российское вторжение в Грузию, аннексия Крыма и нарушение Договора о ядерных ракетах средней дальности, поскольку она продолжала наращивать свои запасы стратегических вооружений, показывает, что Россия не желает быть ответственным международным игроком», — сказал Марк Эспер. Китай, по словам министра обороны США, крадет интеллектуальную собственность, и пытается контролировать экономические решения и вопросы безопасности других стран с помощью инициативы«Один пояс — один путь».
«И российское вторжение в Грузию, аннексия Крыма и нарушение Договора о ядерных ракетах средней дальности, поскольку она продолжала наращивать свои запасы стратегических вооружений, показывает, что Россия не желает быть ответственным международным игроком», — сказал Марк Эспер.
Китай, по словам министра обороны США, крадет интеллектуальную собственность, и пытается контролировать экономические решения и вопросы безопасности других стран с помощью инициативы«Один пояс — один путь».
07:58 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.