+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Пентагон обвинил РФ и Китай в попытке "переписать мировой порядок"

Марк Эспер заявил, что Россия использует «гибридные тактики ведения войны» для расширения своего регионального влияния.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай пытаются «переписать мировой порядок», нарушая суверенитет соседних государств. Об этом он сказал во время выступления в Университете имени Джона Хопкинсаю

По его словам, Россия использует «гибридные тактики ведения войны» для расширения своего регионального влияния, а также проводит кибероперации, пишет УНИАН.

«И российское вторжение в Грузию, аннексия Крыма и нарушение Договора о ядерных ракетах средней дальности, поскольку она продолжала наращивать свои запасы стратегических вооружений, показывает, что Россия не желает быть ответственным международным игроком», — сказал Марк Эспер. Китай, по словам министра обороны США, крадет интеллектуальную собственность, и пытается контролировать экономические решения и вопросы безопасности других стран с помощью инициативы«Один пояс — один путь».

«И российское вторжение в Грузию, аннексия Крыма и нарушение Договора о ядерных ракетах средней дальности, поскольку она продолжала наращивать свои запасы стратегических вооружений, показывает, что Россия не желает быть ответственным международным игроком», — сказал Марк Эспер. 

Китай, по словам министра обороны США, крадет интеллектуальную собственность, и пытается контролировать экономические решения и вопросы безопасности других стран с помощью инициативы«Один пояс — один путь».
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru