Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай пытаются «переписать мировой порядок», нарушая суверенитет соседних государств. Об этом он сказал во время выступления в Университете имени Джона Хопкинсаю





По его словам, Россия использует «гибридные тактики ведения войны» для расширения своего регионального влияния, а также проводит кибероперации, пишет УНИАН





«И российское вторжение в Грузию, аннексия Крыма и нарушение Договора о ядерных ракетах средней дальности, поскольку она продолжала наращивать свои запасы стратегических вооружений, показывает, что Россия не желает быть ответственным международным игроком», — сказал Марк Эспер. Китай, по словам министра обороны США, крадет интеллектуальную собственность, и пытается контролировать экономические решения и вопросы безопасности других стран с помощью инициативы«Один пояс — один путь».





«И российское вторжение в Грузию, аннексия Крыма и нарушение Договора о ядерных ракетах средней дальности, поскольку она продолжала наращивать свои запасы стратегических вооружений, показывает, что Россия не желает быть ответственным международным игроком», — сказал Марк Эспер.





Китай, по словам министра обороны США, крадет интеллектуальную собственность, и пытается контролировать экономические решения и вопросы безопасности других стран с помощью инициативы«Один пояс — один путь».