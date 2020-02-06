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Макей: Беларусь продолжит укреплять сотрудничество с РФ, но не будет на ней зацикливаться

Беларусь продолжит укреплять всестороннее сотрудничество с Россией, но не будет зацикливаться только на этом одном направлении, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Мы намерены и дальше укреплять всестороннее сотрудничество с Россией. Но это не значит, что мы должны зацикливаться только на одном направлении", - сказал Макей в четверг в Софии после переговоров с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой. Главу МИД цитирует госагентство БелТА.


Министр констатировал, что у Беларуси исторически сложились хорошие отношения с "большим восточным соседом", но вместе с тем республика "будет двигаться в том направлении, которое будет соответствовать ее национальным интересам".

"Наша принципиальная позиция в том, что мы не можем и не должны дружить с кем-то в ущерб кому-то", - добавил Макей.
interfax.by
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