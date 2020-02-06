"Мы намерены и дальше укреплять всестороннее сотрудничество с Россией. Но это не значит, что мы должны зацикливаться только на одном направлении", - сказал Макей в четверг в Софии после переговоров с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой. Главу МИД цитирует госагентство БелТА.









Министр констатировал, что у Беларуси исторически сложились хорошие отношения с "большим восточным соседом", но вместе с тем республика "будет двигаться в том направлении, которое будет соответствовать ее национальным интересам".





"Наша принципиальная позиция в том, что мы не можем и не должны дружить с кем-то в ущерб кому-то", - добавил Макей.



