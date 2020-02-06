За год NEXTA стал одним из самых влиятельных белорусских блогеров. Не в последнюю очередь благодаря ему госорганы стали работать более открыто. Простой пример: NEXTA пишет о ЧП в воинской части под Минском, и через три минуты сообщение о нём появляется в официальном телеграм-канале Минобороны, пишет euroradio.fm

Что теперь изменится в работе канала? Теперь нужно будет ещё и сайт добавить в закладки?





«Нам хотелось бы нанимать сотрудников, строить полноценную редакцию. Приоритетом остаётся телеграм-канал, –– рассказывает Еврорадио Роман Протасевич. — Сайт мы не собираемся превращать в информационный ресурс, ведь его могут очень быстро заблокировать. Для СМИ XXI века необязательно иметь такую центральную площадку».









Что ещё изменится? NEXTA заявляет, что планирует уйти от «желтизны и одиозности стиля». Как раз над этим работает Роман. В планах также добавить новые рубрики, чаще использовать белорусский язык и создать проекты культурно-общественной тематики.





«Переход от блога к полноценному СМИ –– это процесс непростой и длительный. У нас нет на это грантов или какого-либо иного финансирования. Хотя хотелось бы”, –– отвечает Протасевич анонимным телеграм-каналам, которые хором заявили, что NEXTA расширяется, получив грант «под президентские выборы».





В общем, самому популярному белорусскому телеграм-каналу стало тесно в выбранном формате. Но как из него выбраться, похоже, пока не понимают даже его авторы. Поэтому пока что самое заметное изменение в работе NEXTA — новое лого.



