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США уже не тебуют смены Асада и сирийского правительства. Но есть нюанс

В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада. С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге. Текст его речи опубликован на сайте Госдепартамента.

Джеймс Джеффри
Фото: Fabrice Coffrin / Reuters

При этом, по словам Джеффри, американская сторона планирует оказывать давление на сирийское правительство, в том числе путем санкций. «Наши требования не являются необоснованными. Они не требуют свержения Асада. Они требуют изменения в поведении этого правительства», — добавил политик. По его мнению, режим Асада «и неделю не проживет» без помощи Москвы.
В этой связи Джеффри добавил, что в Вашингтоне хотели бы изменить политику Москвы в Сирии, однако не хотят оказывать на нее давление или требовать вывода всех войск. По его словам, России следует соответствовать требованиям мирового сообщества по ситуации в регионе.


Ранее Джеффри рассказал о столкновениях американских солдат в Сирии с российскими частными военными компаниями (ЧВК). Представитель Вашингтона заявил, что на северо-востоке Сирии стали чаще происходить инциденты с участием американских военнослужащих и сотрудниками российских ЧВК. Он особо отметил столкновения на автомагистралях, в том числе на курдских территориях.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Президент России Владимир Путин в свою очередь выражал мнение, что оценку деятельности ЧВК Вагнера, если есть нарушения, должна давать Генпрокуратура, а сами бойцы не представляют интересы России.
lenta.ru
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