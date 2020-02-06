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Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 7 февраля обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
 
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 6 февраля.

Переговоры двух лидеров состоятся в Сочи.

«Обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — говорится на сайте Кремля.

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев допускал, что лидеры поднимут тему торговли энергоресурсами, а также интеграционные вопросы.

4 февраля Лукашенко сообщил о предстоящей встрече с Путиным, на которой произойдет «некий момент истины». В последние дни он упрекал Москву в невыполнении обещания по ценам на газ и обвинял в нарушении обязательств по поставкам нефти.


Также он отмечал, что Минск не просит у России денег и исправно выплачивает долги по ранее взятым кредитам, и в связи с этим призывал к «честному, прозрачному и искреннему» сотрудничеству между странами.

24 января Лукашенко рассказал о разногласиях между Белоруссией и Россией в сфере поставки энергоресурсов — стороны не могли договориться о цене на нефть, которую в Минске считают завышенной. Белорусский лидер убежден, что спор о нефти связан «со старым правительством» РФ, ушедшим в отставку. В США уже выразили готовность обеспечить Беларусь нефтью на 100%.

Тогда же он заявлял о готовности Минска покупать нефть за пределами России по мировым ценам, а у РФ — не более 30–40% топлива. В качестве альтернативных поставщиков Беларусь рассматривает Польшу, Украину, Прибалтику, Казахстан и Азербайджан.

В связи с тем, что Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, с 1 января поставки нефти были остановлены, а затем лишь частично возобновлены. Ожидается, что стороны проведут переговоры по поставкам энергоресурсов в конце текущей недели.
iz.ru
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