Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 7 февраля обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 6 февраля.
Переговоры двух лидеров состоятся в Сочи.
«Обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства», — говорится на сайте Кремля.
Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев допускал, что лидеры поднимут тему торговли энергоресурсами, а также интеграционные вопросы.
4 февраля Лукашенко сообщил о предстоящей встрече с Путиным, на которой произойдет «некий момент истины». В последние дни он упрекал Москву в невыполнении обещания по ценам на газ и обвинял в нарушении обязательств по поставкам нефти.
Также он отмечал, что Минск не просит у России денег и исправно выплачивает долги по ранее взятым кредитам, и в связи с этим призывал к «честному, прозрачному и искреннему» сотрудничеству между странами.
24 января Лукашенко рассказал о разногласиях между Белоруссией и Россией в сфере поставки энергоресурсов — стороны не могли договориться о цене на нефть, которую в Минске считают завышенной. Белорусский лидер убежден, что спор о нефти связан «со старым правительством» РФ, ушедшим в отставку. В США уже выразили готовность обеспечить Беларусь нефтью на 100%.
Тогда же он заявлял о готовности Минска покупать нефть за пределами России по мировым ценам, а у РФ — не более 30–40% топлива. В качестве альтернативных поставщиков Беларусь рассматривает Польшу, Украину, Прибалтику, Казахстан и Азербайджан.
В связи с тем, что Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, с 1 января поставки нефти были остановлены, а затем лишь частично возобновлены. Ожидается, что стороны проведут переговоры по поставкам энергоресурсов в конце текущей недели.
18:43 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.