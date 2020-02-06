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Президент Армении бросил вызов парламенту

Президент Армении Армен Саркисян не подписал принятые парламентом поправки и дополнения в закон "О банковской тайне" и Уголовно-процессуальном кодексе, сообщается на президентском сайте.

Он считает законы очевидно проблематичными с точки зрения их соответствия Конституции. В связи с этим обратился в Конституционный суд, чтобы последний решил данный вопрос.

Парламент 22 января принял законодательную инициативу правительства о внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс и в закон "О банковской тайне". 

Эксперты считают, что эти поправки опасны для финансово-экономической системы Армении. Согласно действовавшему ранее законодательству, доступ правоохранительных органов к банковской информации был ограничен. Закон позволял получать банковские данные лишь подозреваемых и обвиняемых граждан. 

По новому закону, органам следствия открывается также доступ к счетам лиц, связанных с теми, кто находится под подозрением. Для применения принятых поправок пришлось внести дополнения и в Уголовно-процессуальный кодекс.


С учетом того, что сейчас депутаты обсуждают изменения в Конституцию, которые позволят распустить Конституционный суд в его нынешнем составе вместе с главой Грайром Товмасяном, то действия президента можно рассматривать как вызов парламенту.
Источник: armeniasputnik.am
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