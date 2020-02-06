6 февраля Лукашенко отправился в Сочи, где завтра должны состояться переговоры с Путиным. В повестке дня – поставка нефти и газа.





Сегодня на совещании Лукашенко напутствовал Совмин на продолжение поисков альтернативных каналов поставки энергоресурсов.





С каким багажом Лукашенко и Путин подходят к завтрашним переговорам? «Белорусский партизан» побеседовал со старшим аналитиком Альпари Вадимом Иосубом.





- С последней встречи Лукашенко и Путина много воды утекло: в России проходит «конституционная реформа», Минск посетили госсекретарь США и глава МИД Литвы, обещавшие поставки альтернативной нефти. С какими диспозициями руководители Беларуси и России подходят к завтрашним переговорам в Сочи?





- Что творится в головах высоких переговаривающих сторон, представить сложно. Но, как мне кажется, за прошедшие недели и Лукашенко, и Путин смогли убедиться в определенных вещах.





Путин мог убедиться, что без российских поставок Беларусь в нефтяной блокаде не останется, так или иначе альтернативная нефть существует.





В чем мог убедиться Лукашенко? Да, альтернативная нефть существует – начиная от норвежской и заканчивая обещанной Помпео американской нефтью по конкурентным ценам; но эти цены в любом случае будут превышать российские.





Логическим исходом всей истории представляется некий компромисс, к которому могут прийти стороны, причем каждая из сторон – и белорусская, и российская – немного поступится своими ожиданиями.





С одной стороны, можно предположить, что Беларуси не удастся полностью исключить премию российской стороны, а с другой – Россия может не получить ожидаемый размер премии (разговоры шли про 10 долларов за тонну нефти).





Условно говоря, стороны могут договориться о премии 5 долларов (вместо десяти), что позволит завершить нефтяную войну и при этом не потерять лицо ни одной из сторон. Такой компромисс мог бы стать идеальным исходом этих переговоров.









- И в этот раз, судя по всему, Минск не решится диверсифицировать поставки нефти?





- Диверсификация сама по себе не является самоцелью, логично покупать нефть дешевле. Вся история помогла еще раз убедиться, что дешевле нефти, чем в России, с точки зрения логистики получить не удастся.





Но при этом хорошо бы иметь чисто технические возможности относительно быстро поставлять альтернативную нефть, пусть и более дорогую – на случай, если Россия в очередной раз начнет закручивать нефтяной кран.





Пока Россия продает нефть, дешевле выходит покупать нефть там, но нужны резервные источники, на которые можно быстро переключиться. И в этом смысле продолжать переговоры и с Азербайджаном, и с Казахстаном имеет смысл.





- Даже в случае положительного завершения нефтяных переговоров сторонам предстоит еще разобраться с газом. Минск намекает на готовность пересмотреть сделку по продаже Газпрому “Белтрансгаза”, если новая цена на российский газ окажется неприемлемой. Как вы оцениваете вероятность такого сценария?





- По газу история еще более запутанная. Если по нефти не сразу, но со временем мы узнали, что спор по сути идет за премию (из-за налогового маневра цена нефти повышается до 83% от мировой в текущем году), то мы не имеем никакого представления, вокруг каких цифр идет торг по газу.





Первые два месяца газ поставляется по прошлогодней цене – 127 долларов за тысячу кубометров; по словам Лукашенко, нам хотят сильно повысить цену – едва ли не до 150 долларов, в то время как Беларусь хочет понизить цены, кивая на цены на европейских хабах. Но нам поступает сжиженный природный газ по трубам, цены на который плавают – могут быть и выше, и ниже.





О чем вообще мы знаем? Глава государства несколько раз за последние месяцы озвучивал, что при продаже «Белтрансгаза» была достигнута договоренность с Россией, что через пять лет выходим на единые цены по газу.





Но слова, даже если это слова главы государства, как говорят прокуроры, к делу не подошьешь. Непонятно, была такая договоренность или не было; даже если и была устная договоренность, в документах она никак не прописана. Непонятно, к каким документам можно апеллировать, чтобы делать резкие движения.





Раз это нигде не прописано, Лукашенко может говорить, что была такая договоренность, Путин – что не было. В такой ситуации в одностороннем порядке национализировать имущество российского «Газпрома» - это очень серьезная война, которая может повлечь такие же серьезные ответные действия.





С трудом могу себе представить, что Беларусь в одностороннем порядке может пойти на такие шаги, особенно если удастся договориться по нефти, особенно если Россия в лице нового правительства перестанет настаивать на более тесной интеграции.





Это будет означать понижение градуса в отношениях, поэтому вряд ли белорусская сторона захочет в одностороннем порядке повышать градус отношений.









- В любом случае быстрого и выгодного решения газового вопроса Беларуси ждать не стоит?





- Тяжело рассуждать при минимуме доступной информации. Трудно говорить, вокруг чего идет спор, и как долго это продлится.





Теоретически на завтрашних переговорах могут закрыть оба проблемных вопроса, а возможно, что и ни одного.







