Никита Емельянов и Иван Комар. Их задержали 20 октября 2019 года. Активистам предъявили обвинение по ст. 341 УК («Осквернение сооружений и порча имущества»), ст. 295.3 ( «Незаконные действия относительно предметов с горючими веществами») и ст. 344 УК («Умышленное повреждение историко-культурных ценностей»). Судья – Александр Якунчихин. Как передает Белсат, на скамье подсудимых оказались 19-летние. Их задержали 20 октября 2019 года. Активистам предъявили обвинение по ст. 341 УК («Осквернение сооружений и порча имущества»), ст. 295.3 ( «Незаконные действия относительно предметов с горючими веществами») и ст. 344 УК («Умышленное повреждение историко-культурных ценностей»). Судья –





Судебный процесс проходит в условиях чрезвычайных мер безопасности. В зал суда пропускают через две рамки металлодетекторов и личный досмотр – на входе в здание и непосредственно перед залом.





Возле здания стоят автозак и милицейский микроавтобус, на улице дежурит наряд ОМОНа. В самом суде много милиционеров в штатском, ведется оперативная видеозапись. Милиционеры, конвоирующие анархистов, одеты в бранежилеты.





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По словам гособвинителя, Емельянов и Комар в сентябре 2019 года забросали лампочками с краской здание Мингорсуда. Общий ущерб от этих действий – 143 рубля. Причем следствие не выяснило даже точную дату и время акции анархистов — в материалах дела идет речь о периоде времени с 24 по 25 сентября.





Эти действия квалифицированы по ст. 341 УК («Осквернение сооружений и порча имущества»). Ранее в сообществах анархистов в соцсетях забрасывание здание Мингорсуда лампочками с краской называли акцией солидарности с Дмитрием Полиенко, которого тогда ожидал суд.





Также молодых людей обвиняют в том, что они сделали коктейли Молотова – эти действия квалифицированы по ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов с горючими веществами). С использованием коктейлей Молотова активисты якобы дважды пытались атаковать здание СИЗО-1 на улице Володарского в Минске.





По словам прокурора, 12 или 13 октября (точное время акции следствие не выяснило) «путем метания» ребята пытались повредить административный корпус СИЗО. Но коктейль Молотова тогда не загорелся.





Анархисты пытались повторить акцию 20 октября – они швырнули бутылку с зажигательной смесью в дверь здания СИЗО (как утверждалось в анархистских группах, это было сделано в знак протеста против преследования анархистов и антифашистов). На этот раз коктейль Молотова загорелся, но повредил дверь незначительно – сумму ущерба оценили в 1 рубль 48 копеек.





Однако следствие утверждает, что здание СИЗО на Володарского входит в архитектурный комплекс «Пищаловский замок» – это историко-культурная ценность 2-й категории. Таким образом, действия анархистов квалифицировали по ч. 2 ст. 344 УК (умышленное повреждение историко-культурных ценностей).





Максимальный срок по этой статье – 12 лет колонии.





Подсудимые своей вины не признали. Также Емельянов и Комар отказались давать показания на этой стадии процесса – они готовы отвечать на вопросы только после того, как допросят всех свидетелей. Емельянов не давал никаких показаний и во время следствия, Комар – давал лишь частично.





В суде допросили представительницу СИЗО – истца. Женщина по фамилии Нарчук признала, что повреждение двери было незначительным и ликвидация последствий «атаки анархистов» не потребовала особых усилий.









– Что вы сделали за эту сумму – 1 рубль 48 копеек? – спросил прокурор.





– Была сделана зачистка двери (повреждения) и нанесена новая краска, – ответила представительница истца.





К тому же представительница СИЗО призналась, что на фасаде здания нет никакой информации о том, что он является историко-культурной ценностью – соответствующая вывеска есть только внутри, «на режимной территории».





К тому же, у адвокатов подсудимых возник вопрос: можно ли считать отдельные двери здания историко-культурной ценностью? Ответить, когда двери были сделаны (то есть современные они или XIX века), представительница истца не смогла.