Момент истины: Лукашенко примет условия Кремля

В пятницу Александр Лукашенко встретится в России с Владимиром Путиным. Главным вопросом их обсуждения станут цены на нефть и газ – наша страна до сих пор не заключила годовые контракты на их поставки.





Возмутившись условиями России, руководитель Беларуси отметил по этому поводу:





«Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией). Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя – вот в чем вопрос».





UDF.BY поинтересовался у экспертов, чем, по их мнению, закончится очередная встреча президентов.





«Все понимают: никаких пряников от США Беларусь на самом деле не получит»





Экономист Лев Марголин отмечает, что у белорусского руководства вряд ли получится договориться на своих условиях.





«Удастся ли Лукашенко добиться того, чего он хочет? Мой ответ отрицательный. Если же вопрос в том, смогут ли президенты найти какой-то компромисс, то вполне возможно, что это произойдет. Хотя я склонен считать, что Путин будет дожимать Лукашенко, требуя в обмен на снижение цен согласия на углубление интеграции», – считает Марголин.









Экономист не думает, что на позицию России повлияли контакты руководителя Беларуси с госсекретарем США.





«Если убрать риторику, то ничего интересного Помпео Лукашенко не пообещал. Конкурентные (по сути, это мировые) цены на нефть кроме Америки может предложить Беларуси десяток стран. Не думаю, что белорусскому руководству кто-то даст цену ниже мировой, которую оно имело со стороны России.





Эти переговоры с госсекретарем США – больше психологическое давление на Путина со стороны Лукашенко. Но считаю, другие понимают: никаких пряников от США Беларусь на самом деле не получит. Поэтому ответ Путина на предложения Лукашенко по-прежнему будет жестким», – отметил Марголин.





По его мнению, в связи с неуступчивостью России могут сойти на нет переговоры по интеграционным дорожным картам.





«Большинство этих дорожных карт были прикрытием, чтобы уже сейчас выторговать у России низкие цены на нефть и газ. А поскольку этого не удается, то переговоры по многим дорожным картам могут медленно завянуть», – считает экономист.



«Лукашенко в целом примет российские условия»





Доктор экономических наук Борис Желиба считает, что у руководства Беларуси и России нет иного выхода, кроме как договориться.





Кстати, президент российской трубопроводной монополии «Транснефть» Николай Токарев заявил накануне о встрече президентов:





«Я думаю, в ближайшее время, встреча анонсирована, какая-то ясность будет. Хотя ситуация нас удручает, честно говоря, потому что она создает проблемы и нам, и Беларуси».





Борис Желиба считает: «Конечно, белорусская сторона в худшей позиции, чем российская. Заранее было ясно, что логистика по поставкам нефти из других источников обойдется дороже.





Но, думаю, Россия не хочет допустить, чтобы экономика единственного оставшегося союзника развалилась. Поэтому по энергоресурсам стороны должны в ближайшее время договориться. Думаю, Лукашенко в целом примет российские условия».









Руководитель страны заявил, что готов покупать у России нефть по мировым ценам, но возмутился премией для компаний-поставщиков.





«Если дело сводится только к этой десятидолларовой премии за тонну нефти, так это, извините, мелочи против тех потерь, которые мы будем иметь, пользуясь другой логистикой поставок. Не знаю, почему Александр Григорьевич так уперся», – отметил Желиба.