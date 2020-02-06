"Выжить в Беларуси". Правозащитники предлагают беларусам недетскую игру
Волонтерская служба "Весны" вместе с командой волонтеров MAYDAY из Могилева приглашает поучаствовать в социально-правозащитной игре с полным вовлечением "Выжить в Беларуси".
Игра разработана командой MAYDAY и уже успешно прошла в Могилеве.
Наверное, все когда-нибудь в жизни играли в настольные игры, где нужно бросать игральную кость, а потом идти на столько шагов, сколько выпало на кубике. Эта игра чем-то похожа. Только вместо фишек будут ходить сами участники, кубик будет побольше, а главное - к концу доберутся не все (повезет, если хоть кто-нибудь доберется).
Игроков на их большом игровом поле будут ждать различные ловушки и сложности, с которыми сталкивается в повседневной жизни большинство белорусов.
Главная цель - выжить. Ну, или хотя бы прожить дольше остальных, потому что игровое государство готовит множество сюрпризов - от уголовного преследования до депутатского мандата.
Что, где, когда и какие требования?
Игра "Выжить в Беларуси" пройдет в субботу, 8 февраля, в Минске.
Место - площадка "Территория прав" (ст.м. "Уручье", ул. Ложинская, 16, помещение 404).
Начало - в 15.00.
Вход свободный, но по предварительной регистрации. Количество участников ограничено для удобства игроков. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://forms.gle/XtME3xqTAwzarrKb8.
Источник: spring96.org
13:42 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.