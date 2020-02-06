Лукашенко призвал правительство "не закрывать амбразуру телами"
Правительство должно иметь планы реагирования на любой возможный вызов считает Лукашенко
Лукшенко отметил, что торговые конфликты между государствами-лидерами, страновой протекционизм и даже новый азиатский вирус влияют на мировую экономику, а значит, Беларусь не может игнорировать происходящее.
"Поэтому прежде всего экономическому блоку правительства и правительству в целом необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой. Главное - сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне", - сказал Лукашенко во время совещания по обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
Источник: belta.by
13:25 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.