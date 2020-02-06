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Лукашенко призвал правительство "не закрывать амбразуру телами"

Правительство должно иметь планы реагирования на любой возможный вызов считает Лукашенко

Лукшенко отметил, что торговые конфликты между государствами-лидерами, страновой протекционизм и даже новый азиатский вирус влияют на мировую экономику, а значит, Беларусь не может игнорировать происходящее.

"Поэтому прежде всего экономическому блоку правительства и правительству в целом необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой. Главное - сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне", - сказал Лукашенко во время совещания по обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
Источник: belta.by
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