архивное фото





"Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией, - сказал Лукашенко. - Это не только узкие вопросы. Они у всех на слуху - типа поставок нефти, газа, продуктовые войны, которые, к сожалению, стали привычными в последнее время".





Он поинтересовался, что есть в арсенале правительства для решения проблемных вопросов, как будут обеспечены рост валового внутреннего продукта, исполнение параметров бюджета, ценовая стабильность и рост доходов населения.





Лукашенко напомнил, что в очередной раз возникли разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером - Россией. Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства, заметил он.





"Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства", - сказал он.





Он отметил, что Беларусь слишком часто вынуждена корректировать планы развития своей экономики. "Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны - ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров", - подчеркнул Лукашенко.





Он также поинтересовался предложениями правительства по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставки.





"Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам", - отметил он.





Напомним, как сообщал на днях сам Лукашенко, 7 февраля он проведет в Сочи встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. На переговорах, в частности, будут обсуждаться поставки российских нефти и газа в Беларусь.





О том, что нынешнее совещание - своеобразная сверка часов перед переговорами с российской стороной, говорит недавнее поручение Лукашенко министру энергетики Виктору Каранкевичу. "Готовься. В четверг мне нужна ситуация по газу", - сказал ему глава государства, посещая во вторник Добруш.





Во время общения с журналистами в Добруше Лукашенко также заявил, что в переговорах с Россией наступил "момент истины".



