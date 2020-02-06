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Накануне встречи с Путиным Лукашенко собрал совещание по работе энергокомплекса

Александр Лукашенко собрал сегодня совещание об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны

архивное фото

"Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией, - сказал Лукашенко. - Это не только узкие вопросы. Они у всех на слуху - типа поставок нефти, газа, продуктовые войны, которые, к сожалению, стали привычными в последнее время".

Он поинтересовался, что есть в арсенале правительства для решения проблемных вопросов, как будут обеспечены рост валового внутреннего продукта, исполнение параметров бюджета, ценовая стабильность и рост доходов населения. 

Лукашенко напомнил, что в очередной раз возникли разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером - Россией. Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства, заметил он. 

"Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства", - сказал он.

Он отметил, что Беларусь слишком часто вынуждена корректировать планы развития своей экономики. "Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны - ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров", - подчеркнул Лукашенко.

Он также поинтересовался предложениями правительства по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставки. 

"Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам", - отметил он.

Напомним, как сообщал на днях сам Лукашенко, 7 февраля он проведет в Сочи встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. На переговорах, в частности, будут обсуждаться поставки российских нефти и газа в Беларусь. 

О том, что нынешнее совещание - своеобразная сверка часов перед переговорами с российской стороной, говорит недавнее поручение Лукашенко министру энергетики Виктору Каранкевичу. "Готовься. В четверг мне нужна ситуация по газу", - сказал ему глава государства, посещая во вторник Добруш.

Во время общения с журналистами в Добруше Лукашенко также заявил, что в переговорах с Россией наступил "момент истины". 
Источник: belta.by
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