Крымские белорусы попросили Лукашенко открыть консульство в регионе
Белорусская община Крыма обратилась к Александру Лукашенко с просьбой открыть консульство в регионе.
«Просим вас рассмотреть возможность создания в Республике Крым полноценного консульского учреждения Республики Беларусь», — приводит РИА Новости цитату из открытого письма общины.
В письме отмечается, что в связи с большим числом отдыхающих в Крыму белорусов «регулярно возникают вопросы, требующие консульской поддержки, но оказывать её некому».
Ранее глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец заявил, что община выступит с инициативой о возможности запуска прямого железнодорожного и авиасообщения с Беларусью.
Решение об открытии консульства в Крыму не техническое, а политическое. Оно будет означать признание статуса Крыма как части России. Поэтому невинная просьба крымских белорусов чревата большим скандалом.
"Белорусский партизан"
12:22 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.