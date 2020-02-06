Крымские белорусы попросили Лукашенко открыть консульство в регионе

«Просим вас рассмотреть возможность создания в Республике Крым полноценного консульского учреждения Республики Беларусь», — приводит РИА Новости цитату из открытого письма общины.





В письме отмечается, что в связи с большим числом отдыхающих в Крыму белорусов «регулярно возникают вопросы, требующие консульской поддержки, но оказывать её некому».





Ранее глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец заявил, что община выступит с инициативой о возможности запуска прямого железнодорожного и авиасообщения с Беларусью.





Решение об открытии консульства в Крыму не техническое, а политическое. Оно будет означать признание статуса Крыма как части России. Поэтому невинная просьба крымских белорусов чревата большим скандалом.



