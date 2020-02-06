+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Крымские белорусы попросили Лукашенко открыть консульство в регионе

Белорусская община Крыма обратилась к Александру Лукашенко с просьбой открыть консульство в регионе.

«Просим вас рассмотреть возможность создания в Республике Крым полноценного консульского учреждения Республики Беларусь», — приводит РИА Новости цитату из открытого письма общины.

В письме отмечается, что в связи с большим числом отдыхающих в Крыму белорусов «регулярно возникают вопросы, требующие консульской поддержки, но оказывать её некому».

Ранее глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец заявил, что община выступит с инициативой о возможности запуска прямого железнодорожного и авиасообщения с Беларусью.

Решение об открытии консульства в Крыму не техническое, а политическое. Оно будет означать признание статуса Крыма как части России. Поэтому невинная просьба крымских белорусов чревата большим скандалом.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru