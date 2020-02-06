"Главная его (Плана обороны Беларуси – Прим.) особенность в том, что он направлен не на классическую оборону в общем ее понимании, а на предотвращение возможной агрессии и войны. Те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала", - рассказал Муравейко в интервью "СБ. Беларусь сегодня"





Замначальника Генштаба напомнил, что в конце прошлого года в Беларуси были утверждены План обороны Беларуси и Концепция строительства и развития Вооруженных сил. "При их разработке анализировались военно-политическая обстановка вокруг нашей страны и в мире в целом, успехи и неудачи в вооруженных конфликтах в Украине, Сирии и других странах, основные тенденции развития науки", - отметил Муравейко.





"Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии. А это разведка, радиоэлектронная борьба, информационное противоборство, маскировка и другие элементы. Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные, сложные, быть может, даже невероятные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны", - подчеркнул замначальника Генштаба.