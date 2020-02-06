День Помпео: что в сухом остатке?

Это самый статусный (госсекретарь – третья по значимости должность в политической системе США) визит американского официального лица более чем за 25 лет. Значение этого события для белорусской внешней и внутренней политики трудно переоценить. Особенно, учитывая фон, на котором оно состоялось – затянувшиеся трудности в белорусско-российских отношениях.





Безусловно, турне Помпео по постсоветским странам (он посетил Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан) – во многом демонстративное, призванное показать Москве, что и в её традиционной сфере влияния Америка имеет свои интересы и может успешно конкурировать с Россией.





В условиях международной конфронтации этих двух государств демонстрационные и символические действия приобретают большое значение. Коль скоро в открытом вооружённом противоборстве никто не заинтересован, но показывать свои возможности и превосходство необходимо.





Минск, в свою очередь, также заинтересован в подобной демонстрации геополитической альтернативы – это и иллюстрация декларируемой политики многовекторности для внутренней аудитории, и элемент переговорной стратегии в отношении Москвы.





В этом плане улучшение отношений с Соединёнными штатами (как и развитие партнёрства с Китаем) – крайне важный противовес российским притязаниям и попыткам экономического шантажа. И реакция российских СМИ и соцсетей на визит Помпео позволяет говорить, что эта демонстрация попала в нерв.





Краткосрочный визит американского Госсекретаря был насыщен встречами и звучными заявлениями. За один рабочий день своего пребывания в Минске Помпео встретился с Лукашенко, министром иностранных дел Макеем, представителями неправительственных организация, а также посетил Парк высоких технологий.





Переговоры затронули большое число тем, из которых следует отметить несколько наиболее важных.





Энергоносители. Помпео пообещал на 100% обеспечить Беларусь нефтью и газом, если на то будет желание белорусского руководства. Попутно он сообщил, что США на сегодняшний день являются крупнейшим в мире добытчиком нефти (мессидж явно в сторону России).





Предложение это, однако, никого не должно вводить в заблуждение – американские частные компании, естественно, не планируют делать какие-то специальные скидки для Беларуси по политическим мотивам. По словам госсекретаря, это будут конкурентные цены. А учитывая стоимость транспортировки, эта американская нефть окажется существенно дороже российской. Это справедливо подчёркивают российские и другие комментаторы и эксперты.





Но не стоит забывать, что политическая целесообразность иногда может быть сильнее прямолинейных экономических расчетов. И такой вариант развития событий в белорусском случае нельзя полностью исключать.





Напомню, что по поручению Лукашенко вопрос альтернативных поставок нефти (в том числе и американкой) прорабатывается уже несколько месяцев. Белорусская нефтяная компания даже наняла в США лоббиста, задачей которого стало получить разрешение на закупку американской сырой нефти.





В пользу реалистичности закупки в ближайшем будущем пробной партии американской нефти работает и фактор незавершённых переговоров с Россией по поставкам энергоносителей. Вполне вероятно, что Минск захочет использовать американскую нефть как инструмент усиления своих переговорных позиций.





Чтобы подчеркнуть неконъюнктурный характер визита, а глубинные и прагматичные основания сотрудничества с США, Лукашенко несколько неожиданно рассказал прессе о совместных операциях с ЦРУ в прошлом, направленных на борьбу с терроризмом, торговлей людьми и контрабандой ядерных компонентов.





Действительно, не смотря на санкции и отсутствие контактов на высоком политическом уровне, Минск и Вашингтон не прекращали взаимодействовать в сфере безопасности – то есть в той зоне, которая охватывала интересы обеих сторон.





Здесь будет уместно вспомнить и самый яркий пример такого взаимодействия: в 2014 году Управление специальных операций США (SOCOM) купило у правительства Беларуси (правда, через посредников) 700 противотанковых управляемых ракет для комплекса «Конкурс». Эти ракеты предназначались для сирийских повстанцев и должны были служить средством поражения тяжёлой техники ИГИЛ, захваченной у иракской армии.





На переговорах шла речь и о ситуации в Украине. Вероятно, белорусское руководство в очередной раз высказало свои предложения по урегулированию конфликта на Донбассе. И в частности, о желании принять участие в миротворческой миссии. Эту тему официальный Минск в прошлом году прорабатывал очень активно.





Была также озвучена давняя идей Лукашенко о необходимости подключения Вашингтона к переговорному процессу по Украине. Однако госсекретарь отнёсся к ней скептически, сказав, что в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить этот конфликт.





В этом отношении позиция США не меняется. Даже несмотря на усилившуюся конфликтность в российско-американских отношениях после 2014 года, восточно-европейский регион и Украина, в частности, не стали для них приоритетным направлением внешней политики.





Вашингтон неформально всё равно так или иначе влияет на процесс, но подключать значительные ресурсы и тем более брать на себя ответственность за разрешение этого конфликта он не намерен.





Не остался без внимания и вопрос возвращения послов. Хотя решение было принято ещё в прошлом году и технический процесс запущен, визит главного американского дипломата должен был ещё раз подтвердить намерение США восстановить полноценные дипломатические отношения.





Более того, из заявлений Помпео и Макея стало понятно, что обмен послами пройдёт даже быстрее, чем предполагалось. Вполне вероятно, что стороны вернут послов ещё до президентских выборов в обеих странах.





Утечка в прессу кандидатуры американского посла, проходящего согласование, говорит о том, что американцы решили не затягивать с назначением. Хотя пока белорусский МИД и не получил запроса на агреман.





Вопрос прав человека и ситуации с демократией, ранее сильно заботивший США в отношениях с Беларусью, сейчас был затронут лишь в силу ритуальной традиции. Так, например, не была запланирована традиционная в таких случаях встреча с представителями оппозиции; ограничились лишь беседой с четырьмя представителями НГО.





В ходе брифинга для прессы Помпео заявил, что уважение к правам человека, сильное гражданское общество и свобода прессы – это единственный способ снятия санкций.





Но одновременно он сообщил, что «Беларусь совершила реальный прогресс» в сфере прав человека и демократии, а также «что касается прав человека и санкций, сегодня важно то, что мы видели здесь улучшение». То есть фактически Помпео подтвердил, что имеется движение в сторону снятия санкций.





Не смотря на краткосрочность пребывания в Минске, госсекретарь США нашёл время для посещения Парка высоких технологий. И это, в целом, позволяет судить об американских приоритетах вне чисто политических вопросов.













За 2019 год экспорт услуг в ПВТ увеличился на 52% до более чем USD2 млрд. На США приходится 44% экспорта компаний парка. По итогам посещения ПВТ Помпео написал в своём Твиттере:





«Вдохновлён тем, что увидел в Парке высоких технологий. Отличный пример того, как Беларусь может использовать свой необычайный потенциал роста, применяя перспективную экономическую политику и разумное регулирование. Это пример того, как эффективные американские инвестиции могут способствовать процветанию во всем мире».





Приезд госсекретаря США в Минск – безусловно знаковое событие для белорусской внешней политики. И особенно это ощущается в контексте сложных переговоров с Россией.





Визит не принёс конкретных решений и соглашений, но это и не планировалось. Стороны сверили свои позиции и очертили свои интересы. И подтвердили желание дальнейшего улучшения отношений.





Можно сказать, что фактом встречи Помпео и Лукашенко был подведён некоторый итог первого этапа нормализации отношений. И этот итог удовлетворил обе стороны.



