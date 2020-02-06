В Москве умер сын сбежавшего в Россию первого президента Кыргызстана

Об этом 6 февраля сообщило издание Sputnik.





Близкие семьи рассказали журналистам, что 43-летний старший сын экс-президента Айдар Акаев скоропостижно умер 5 февраля. У него случился сердечный приступ.





Точная дата смерти 59-летнего племянника экс-президента Кубана Акаева не называется. Родственники и представители Кеминской районной администрации Чуйской области сообщили лишь, что тело уже успели доставить из Москвы и похоронить в этом районе. Кубан был сыном Чилтена Акаева — брата бывшего президента.





Аскар Акаев возглавлял Кыргызстан с первых лет независимости до 2005 года. Когда в стране произошла революция, президент с членами семьи бежал в Россию. Он стал заниматься научной и преподавательской деятельностью в Москве. Помимо Айдара, у Акаева есть трое детей — дочери Бермет и Саадат и сын Илим.









Айдар Акаев в 1998-2001 годах был женат на младшей дочери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алие. Позднее он женился на девушке из известной в кинематографических кругах семьи Чокубаевых — Сайкал.





По разным данным, у пары было двое или трое детей. В Москве Айдар Акаев занимался бизнесом. Власти Кыргызстана объявили его в розыск по подозрению в экономических преступлениях.