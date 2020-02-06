Оправдание Трампа может привести к усилению власти президента





Президент был признан невиновным по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе Конгресса. В первом случае этот вердикт поддержали 52 сенатора из 100, во втором – 53.





Оправдание Трампа, вероятно, окажет огромное долгосрочное влияние на политику и баланс сил в Вашингтоне, поскольку президент укрепил свою позицию, вступая в предвыборный сезон.





Только один республиканец, сенатор Митт Ромни, который проиграл президентские выборы в 2012 году, проголосовал за признание республиканца Трампа виновным по первому обвинению – в злоупотреблении полномочиями.





Ромни назвал поведение президента «неправильным, чрезвычайно неправильным». По обвинению о воспрепятствовании работе Конгресса Ромни проголосовал за невиновность Трампа.





Теперь Трамп может использовать результаты процедуры импичмента в свою пользу накануне выборов.





«Просто удивительно, чего мне удалось добиться, – написал он в Твиттере, когда разбирательство по импичменту подходило к концу, – больше, чем любому другому президенту за первые три года (пока), учитывая, что в течение этих трех лет в отношении меня были организованы дутые политические расследования и сфабрикованный импичмент! Сохраним Америку великой!»





Трамп стал третьим президентом за 244-летнюю историю США, которому был объявлен импичмент, но который был оправдан Сенатом и сохранил свою должность. Первым таким президентом стал Эндрю Джонсон в середине 19-го века, а вторым – Билл Клинтон, около 20 лет назад.





Однако Трамп стал первым президентом, который был оправдан, и теперь претендует на переизбрание. Несколько демократов, из которых пока не выделился явный лидер, хотят стать его оппонентом.





Возможно, теперь появилось новое, высеченное в камне понимание полномочий президента США, о чем свидетельствует оправдание Трампа по обвинениям в том, что он злоупотреблял полномочиями, когда хотел получить от Украины помощь в расследовании действий политического противника, а затем препятствовал попыткам Конгресса расследовать его деятельность.





В начале разбирательства конгрессмен Адам Шифф, ведущий демократ, обвинявший Трампа, рассказал о том, что, по его мнению, было на кону.





«Наши отношения с Украиной это переживут, – сказал он. – Но если мы решим, что президент Соединенных Штатов может просто сказать: “В соответствии со статьей 2 [Конституции США] я могу делать все, что хочу, и не обязан обращаться с политической ветвью правительства в том виде, как она есть”, это нанесет постоянный урон этой стране, потому что баланс сил в том виде, как его задумали наши отцы-основатели, больше никогда не будет прежним».





Но ближе к концу разбирательства защита Трампа стала призывать 100 сенаторов, которые выступали в качестве присяжных, к расширенному пониманию президентских полномочий.









Так, адвокат по уголовным делам Алан Дершовиц заявил, что даже если Трамп вступил в соглашение с Украиной по принципу «услуга за услугу», чтобы извлечь из этого политическую выгоду, это не является основанием для импичмента.





Такую точку зрения, однако, оспаривают, американские конституционные эксперты. Но, учитывая оправдание Трампа, позиция Дершовица, фактически может стать стандартом, основываясь на котором будут оценивать действия президентов в будущем.





«Если президент делает что-то, что, по его мнению, поможет ему быть избранным в интересах общественности, это не может считаться “услугой за услугу” и становиться основанием для импичмента», – настаивал Дершовиц.