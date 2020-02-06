Журналист требует от милиции извинений и компенсации

Он требует от сотрудников милиции официальных извинений и компенсации, передает "Белорусская ассоциация журналистов".





Журналиста-фрилансера задержали после акции против домашнего насилия от "Маршируй, детка!" на столичной площади Якуба Коласа 10 декабря 2019 года. К Александру подошли два сотрудника милиции и человек в штатском и предложили проехать в Советское РУВД. Там в отношении Александра Зенкова составили протокол опроса и скопировали видеозапись с камеры.





ОО "Белорусская ассоциация журналистов" расценивает это как незаконное задержание, поскольку белорусское законодательство предусматривает ответственность за воспрепятствование работе журналиста.





Александр Зенков уже направлял жалобу на действия сотрудников милиции в прокуратуру Советского района г. Минска, однако в ответе было указано, что в ходе проверки не получено достаточно данных, указывающих на то, что в отношении журналиста были совершены какие-либо противоправные действия сотрудниками милиции и что он «в добровольном порядке» проследовал в Советское РУВД Минска.





Однако Зенков считает, что проверка по первой жалобе была проведена ненадлежащим образом. Он требует признать его задержание 10 декабря 2019 года незаконным. Также он требует привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников Советского РУВД г. Минска, подвергших журналиста незаконному задержанию, а также сотрудников, виновных в ненадлежащем проведении проверки по его жалобе.









Александр Зенков также считает, что должно быть вынесено постановление о признании за ним права на возмещение морального вреда, причинённого незаконным задержанием, а начальник Советского РУВД Минска должен принести ему официальные извинения за вред, причиненный незаконным задержанием.





"Думаю, что этот визит к прокурору Советского района был нужным. Пока жалобу Александра Зенкова никто по существу не рассматривал. Все ограничивались отписками. Нам нужно, чтобы была начата хотя бы процедура проверки законности задержания. По итогам нашей встречи с прокурором у меня сложилось мнение, что такая процедура будет начата. И очень надеюсь, что в ходе этой процедуры будет установлено, что само задержание было незаконным", — говорит юрист Олег Агеев.