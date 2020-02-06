С первого февраля чиновникам, сотрудникам школ и больниц запрещено подкрашивать волосы, утверждает Туркменская служба РС. Тем, у кого сохранился естественный цвет волос, нужно подкрасить их в седину. В случае, если президент, носящий официальный титул Твердыни, опоры и надежды, посетит регион с визитом, допускаться к нему будут в основном седые чиновники, передает издание со ссылкой на два источника.





В январе 2019 года государственные учреждения Туркменистана, в том числе школы, обязали закупить новые портреты Бердымухамедова. На них он изображен с сединой, в то время как раньше на официальных портретах глава государства был с черными волосами. До получения этого поста в 2007 году он тоже ходил с сединой. Пока он ее скрывал, руководство требовало от лепабских бюджетников делать так же, передает Туркменская служба.





Издание отмечает, что не смогло получить официальные комментарии по этой теме.