СМИ: в Туркменистане чиновников старше 40 обязали стать седыми, как президент
Мужчин-чиновников Лепабского региона на востоке Туркменистана старше 40 лет обязали ходить с седыми волосами, сообщил корреспондент региональной службы.
Таким образом госслужащие должны уподобиться президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову, который стал появляться на публике с сединой в августе 2018 года, пишет «Радио Свобода».
С первого февраля чиновникам, сотрудникам школ и больниц запрещено подкрашивать волосы, утверждает Туркменская служба РС. Тем, у кого сохранился естественный цвет волос, нужно подкрасить их в седину. В случае, если президент, носящий официальный титул Твердыни, опоры и надежды, посетит регион с визитом, допускаться к нему будут в основном седые чиновники, передает издание со ссылкой на два источника.
В январе 2019 года государственные учреждения Туркменистана, в том числе школы, обязали закупить новые портреты Бердымухамедова. На них он изображен с сединой, в то время как раньше на официальных портретах глава государства был с черными волосами. До получения этого поста в 2007 году он тоже ходил с сединой. Пока он ее скрывал, руководство требовало от лепабских бюджетников делать так же, передает Туркменская служба.
Издание отмечает, что не смогло получить официальные комментарии по этой теме.
09:00 06/02/2020
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Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.