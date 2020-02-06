Политик Андрей Дмитриев выиграл суд у Дзержинской больницы
5 февраля в суде Дзержинского района было вынесено решение по иску Дзержинской центральной районной больницы против сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева об опровержении распространенной им информации о питании в больнице.
В исковых требованиях было отказано, сообщил политик Reform.by.
Претензия ЦРБ состояла в том, что Дмитриев якобы распространил не соответствующие действительности сведения, которые испортили ее репутацию. Медучреждению не понравилось, что в ноябре, будучи кандидатом в депутаты в Дзержинске, политик показал на теледебатах в эфире СТВ две фотографии со словами: «Вот это (фото макарон с хлебом — прим. Reform.by) обед в больнице Дзержинского района, а это обед в минской больнице. Колоссальная разница. Разве такое справедливо?». Оба фото ему прислала жительница райцентра, которая в один период лежала сначала в райбольнице, а затем в РНПЦ «Мать и дитя».
Недостоверным представители ЦРБ посчитали то, что еда на фото «обедом» называться не может — он всегда состоит из трез блюд. А вот на завтрак пациенты действительно могут получить макароны с хлебом, но также с обязательным маслом и сыром, и такое питание вполне соответствует лечебной диете, считают в медучреждении. Кстати, на питание пациента там тратится в сутки 3,7 рубля. Истцы утверждали, что демонстрация Дмитриевым фото в таком ключе нанесла ущерб репутации ЦРБ, вызвала негатив у пациентов и таким образом повлияла на их выздоровление.
В свою очередь ответчик с адвокатом Марией Колесовой-Гудилиной отстаивали позицию, что репутацию больницы могла испортить лишь она сама, а никак не фото макарон в телеэфире. По мнению политика, слипшиеся макароны с хлебом не являются нормальной едой для пациентов, и если больницу волнует ее репутация, нужно заниматься улучшением качества питания и обслуживания.
«Мы зрабілі ўсё, каб паказаць і даказаць, што справа не ў тым, сняданак гэта ці абед. Такой ежы быць не павінна ў прынцыпе, такой няроўнасці паміж рэгіёнамі, раздвоенай справядлівасці быць не павінна», — прокомментировал Андрей Дмитриев.
Кстати, приславшая фотографии свидетельница также выступила в суде и заявила, что фотография еды настоящая, из этой больницы, но припомнить, был ли это завтрак, обед или ужин, не смогла. Но вот что масла и сыра ей тогда не досталось, помнила точно.
В ходе рассмотрения дела ЦРБ так и не смогла предъявить суду доказательств того, что слова Дмитриева и фото макарон действительно нанесли ей ущерб: вызвали отток пациентов, ухудшили финансовые показатели или отразились иным способом. Дошло до того, что на заседании 29 января главврач больницы предложил Дмитриеву мировое соглашение, если тот признает свою ошибку и заявит, что на фото был не «обед», а «прием пищи». Но политик отказался.
Слева — прием пищи в РНПЦ «Мать и дитя», справа — в больинце Дзержинска. Фото: Facebook Андрея Дмитриева
В итоге 5 февраля судья Татьяна Федчук постановила отказать ЦРБ в исковых требованиях на основании отсутствия доказательств нанесения ущерба деловой репутации. Теперь медучреждение должно возместить судебные издержки и затраты ответчика на адвоката — сумма составила около 900 рублей.
«Я цалкам задаволены прысудам. Для мяне было відавочна, што бальніца не мае доказаў сваёй пазіцыі, і, больш за тое, грамадская думка не на яе баку», — сказал Дмитриев. По его словам, он чувствовал общественную поддержку во время суда, многие приходили на заседания, присылали ему свои фото «приемов пищи» из больниц.
Политик также обратил внимание на интересный казус: представители ЦРБ не предусмотрели, что не смогут предъявить доказательства в суде.
«Яны трапілі ў пастку нашай сістэмы. Калі яны ў судзе пачалі выступаць, аказалася, што яны павінны прызнаць, што з-за гэтага (действий Дмитриева — прим.) у іх пагоршылася якасць лекавання, выздараўленне пацыентаў і іншае. Але яны не могуць гэтага сказаць, бо баяцца рэакцыі зверху і адказнасці за тое, што ў іх нешта стала горш. Таму яны мусілі адказваць на пытанні суддзі, што не, у іх усё добра з лекаваннем», — полагает Дмитриев.
Он подчеркнул, что ему было особенно важно доказать свою правоту, так как дело касалось его публичного критического высказывания в ходе выборов.
«Гэта яшчэ адна спроба дзяржаўных органаў увесці цэнзуру на крытыку, на сваю думку. У нас і без таго абмежавана права на крытыку, за тое ж пікетаванне трэба плаціць. І мне важна было паказаць, што людзі могуць выказвацца, калі ім нешта не падабаецца. Што мы можам дабівацца справядлівасці такім чынам, які лічым правільным», — сказал лидер «Говори правду».
08:53 06/02/2020
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