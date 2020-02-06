Конец импичмента. Сенат оправдал Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента.
Об этом сообщает CNN.
За вторую статью Обман Конгресса проголосовало лишь 47 сенаторов. 53 были против.
Ранее Сенат США также проголосовал против обвинений президента Дональда Трампа по статье злоупотребление властью.
За оправдание Трампа проголосовали 52 сенатора. Против выступили 48.
Для объявления импичмента необходимо 67 голосов.
Трампа обвиняли в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе Конгресса. Оба обвинения связаны с его попыткой добиться от Владимира Зеленского расследования деятельности в Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента и нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена.
07:59 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.