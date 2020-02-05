«Неправда, что результат президентской кампании известен»

Лидеры движения «За свабоду» Юрий Губаревич, БХД Виталий Рымашевский, председатели ОГП Николай Козлов, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов и БНФ Григорий Костусев объявили о начале праймериз, который закончится Конгрессом демократических сил в мае. В результате должен появиться единый кандидат в президенты от пяти демократических сил. Что происходит внутри праймериз? Кто претендует на ролю единого кандидата? И чем может завершиться президентская кампания-2020?





“Белорусский партизан” адресовал свои вопросы координатору штаба по выдвижению единого кандидата в президенты Игорю Борисову.





- Согласно процедуре, праймеризм предполагает либо выдвижение политическими структурами, либо самовыдвижение (в этом случае нужно собрать 200 подписей граждан – цифровые или на бланке), позже случайно выбранные подписи будет проверять контрольная группа. Если все в порядке, значит, допускаем ее к процедуре выдвижения единого кандидата. А кто желает вдвигаться от политических партий либо общественных движений, тот должен предоставить протокол центрального органа о выдвижении, заявление об участии в праймериз, подписать соглашение о критериях участия и, соответственно, внести взнос в эквиваленте 500 евро. Пока на должность единого кандидата выдвинулся один Губаревич, который подписал условия участия в праймериз и уплатил взнос в эквиваленте 500 евро. Насколько мне известно, Ольга Ковалькова активно собирает подписи в интернете.





- Кто еще согласился участвовать в процедуре праймериз?





- До 16 февраля включительно мы принимаем заявки на участие в праймериз. Вот сегодня Евгений Липкович заявил, что желает участвовать в процессе, даже обратился к гражданам с просьбой скинуться на взнос. Если соберет необходимую сумму и подписи, то рассмотрим и его кандидатуру. Сегодня в списке претендентов называются следующие фамилии: Алексей Янукевич (Партия БНФ), Павел Северинец (оргкомитет БХД), Ольга Ковалькова (оргкомитет БХД), Николай Козлов (ОГП). Позже в СМИ всплыли еще две фамилии: Александра Ярошука и блогера Сергея Тихоновского. Но документально и финансово свое участие подтвердил только Юрий Губаревич (движение “За свабоду”). Но список претендентов буде открыт до 23.59 16 февраля.Затем несколько дней отводится на проверку документов и подписей; если подписей не будет, а только протоколы – процесс пойдет гораздо быстрее. Думаю, большинство названных мной претендентов соберут подписи, выполнят все требования к участию. А дальше начнется сам праймериз. Кто победит, а кто проиграет – сказать сложно, потому что схема сложная, никому не гарантирует мгновенную победу. Как мне кажется, в том и заключается одно из преимуществ праймериз.





- Поскольку вы возглавляете штаб, следовательно, вы выпадаете из обоймы претендентов?





- В Грамаде не нашлось желающих поучаствовать в праймериз. Но мы подписали процедуру, поскольку единство всегда хорошо – это сконцентрированное выражение наших позиций. Наше объединение – не слабость, наоборот, это показатель того, что мы стали сильнее. Тем более, чтосейчас наблюдается рост сторонников евроинтеграции: согласно последнему опросу Белорусской аналитической мастерской, за европейский курс выступают 32% опрошенных, 40% - за интеграцию с Россией. Это самый низкий показатель сторонников интеграции с Россией за все время, и я думаю, этот показатель будет снижаться на фоне конфликта между руководством Беларуси и России. Изменения в настроениях общества свидетельствуют о том, что политика европейского развития становится востребованной. А нас, пять организаций, объединяет то, что мы не только демократические, не только пробелорусские, но еще и проевропейские силы.





- Хорошо, появится единый кандидат. Кто составит ему конкуренцию во время президентской кампании?





- Это уже не принципиально. Мы послали обществу сильный сигнал, что существуют пять флагманов демократической оппозиции, которые объединились. К сожалению, объединить всех в существующих условиях невозможно по ряду самых разных причин: либо разные ценности, либо разный статус, либо оргкомитеты и политики-одиночки. Вопросы равенства, важности, договороспособности объединили именно пять названных организаций. Но мы открыты для присоединения, знаем, что нас неформально поддерживает еще ряд организаций (к сожалению, непублично), что дает нам преимущество перед всеми остальными самовыдвиженцами. Пусть даже они и будут презентовать себя как представители демократических организаций. Но на самом деле они смогут претендовать на роль спарринг-партнеров: кто-то идет на “выборы”, чтобы потренироваться, а остальные попытаются интегрироваться в систему. Мы подверглись шквалистой критике. Однако критика возникла из-за того, что развернулись споры по поводу участия-неучастия: ряд организаций сеют разлад в головах белорусов (мол, не надо участвовать в президентской кампании). Лично я убежден, что участвовать в кампании стоит, поскольку это окно возможностей, которым нужно воспользоваться. Мы никогда не знаем, чем закончится эта кампания, пусть некоторые прогнозисты утверждают, что знают результаты – никто на самом деле не знает, в какую сторону может склониться система, как может измениться ситуация и каким может получиться расклад во время избирательной кампании. Мы держим в голове все переменные, мы понимаем, что возможны разные сценарии избирательной кампании.





- Говорите, что пятерка открыта для присоединения других сил. "Говори правду" тоже готовы принять в свои ряды?





- Вчера в шутливой форме спросили у Короткевич: присоединяетесь? Она в категорической форме ответила: нет. Да и что значит – присоединиться? У нас все решения принимаются консенсусом. Подать-то документы Короткевич имеет право, но включат ли ее в процедуру как демократического кандидата? Потому что доверия к этой организации нет никакого. Мы помним 2015 год, скандал с фальсифицированными подписями. В принципе, каждая организация, которая собирала подписи в поддержку Короткевич, знает реальное количество собранных подписей. А когда свели дебит с кредитом, в итоге не получился объявленный результат. И уже в 2015 году всем стало понятно, что получился фейковый кандидат. Думаю, в 2020 году эта кампания захочет повторить свой подвиг пятилетней давности. И в случае отсутствия кандидата от классической оппозиции “Говори правду” попытается занять её место. Быть национальным кандидатом гораздо лучше, чем кандидатом «русского мира». Наша аудитория не ограничивается только протестной группой - у нас много целевых групп, и во время предстоящей избирательной кампании мы постараемся к ним достучаться.



