Макей встретился в Софии с Президентом Болгарии
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел сегодня переговоры с Президентом Болгарии Руменом Радевым. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте белорусской дипмиссии в этой стране, сообщает БЕЛТА.
"Устойчивое развитие Беларуси и Болгарии через диалог, безопасность и стабильность нашего общего европейского континента обсуждают министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Президент Болгарии Румен Радев", - рассказали в посольстве.
Фото из Twitter-аккаунта посольства Беларуси в Болгарии
Как сообщалось, министр иностранных дел Беларуси в эти дни посещает Болгарию с первым в истории двусторонних отношений официальным визитом. Владимир Макей также встретился с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой. В центре внимания были контакты между парламентами двух стран, взаимодействие в межпарламентских структурах.
20:34 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.