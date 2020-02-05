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Макей встретился в Софии с Президентом Болгарии

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел сегодня переговоры с Президентом Болгарии Руменом Радевым. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте белорусской дипмиссии в этой стране, сообщает БЕЛТА.

"Устойчивое развитие Беларуси и Болгарии через диалог, безопасность и стабильность нашего общего европейского континента обсуждают министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Президент Болгарии Румен Радев", - рассказали в посольстве.

Фото из Twitter-аккаунта посольства Беларуси в Болгарии


Как сообщалось, министр иностранных дел Беларуси в эти дни посещает Болгарию с первым в истории двусторонних отношений официальным визитом. Владимир Макей также встретился с председателем Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой. В центре внимания были контакты между парламентами двух стран, взаимодействие в межпарламентских структурах.
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