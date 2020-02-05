Путин поделился рецептом долголетия и вечной молодости





"Что касается молодости тех, кто читает лекции, специалисты в области генетики, в области мозга и другие узкие специалисты скажут более точно, но насколько я себе представляю, чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни улучшается, молодость продолжается из-за этого", – передает его слова РИА Новости.





По его словам, генетики объяснили бы этот феномен лучше. В качестве примера этой идеи Путин привел преподавателей вузов, которые живут дольше, чем представители других профессий, сообщает телеканал "360".



