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Путин поделился рецептом долголетия и вечной молодости

Качество и продолжительность жизни улучшаются у людей, долго занимающихся творческой и интеллектуальной деятельностью, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.


"Что касается молодости тех, кто читает лекции, специалисты в области генетики, в области мозга и другие узкие специалисты скажут более точно, но насколько я себе представляю, чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни улучшается, молодость продолжается из-за этого", – передает его слова РИА Новости.

По его словам, генетики объяснили бы этот феномен лучше. В качестве примера этой идеи Путин привел преподавателей вузов, которые живут дольше, чем представители других профессий, сообщает телеканал "360".
ru.oxu.az
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